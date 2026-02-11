В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину

По информации издания, в военкомате на мужчину надели наручники и били ногами. У него началось кровотечение, его отвезли в больницу и прооперировали. "Сотрудники военкомата снова хотели его забрать, но помешали полиция и врачи. Чтобы мужчина не сбежал, у него забрали собаку", - отмечается в сообщении.