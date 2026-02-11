https://ria.ru/20260211/odessa-2073704362.html
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину
Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины силой задержали мужчину, избили его и разбили голову пистолетом, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины силой задержали мужчину, избили его и разбили голову пистолетом, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе
ТЦК (сотрудники территориального центра комплектования, так на Украине
называют военкоматы – ред.) силой задержали мужчину вместе с собакой, а потом разбили голову пистолетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, в военкомате на мужчину надели наручники и били ногами. У него началось кровотечение, его отвезли в больницу и прооперировали. "Сотрудники военкомата снова хотели его забрать, но помешали полиция и врачи. Чтобы мужчина не сбежал, у него забрали собаку", - отмечается в сообщении.
В одесском областном военкомате утверждают, что мужчина якобы сам нанес себе телесные повреждения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.