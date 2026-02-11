Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/odessa-2073704362.html
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину - РИА Новости, 11.02.2026
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину
Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины силой задержали мужчину, избили его и разбили голову пистолетом, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:55:00+03:00
2026-02-11T16:55:00+03:00
в мире
украина
одесса
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20260211/vzyatka-2073556315.html
https://ria.ru/20260205/kiev-2072442965.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
В Одессе сотрудники военкомата избили мужчину

В Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину и разбили ему голову пистолетом

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины силой задержали мужчину, избили его и разбили голову пистолетом, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Одессе ТЦК (сотрудники территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) силой задержали мужчину вместе с собакой, а потом разбили голову пистолетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Жительница Киева сообщила о росте суммы взятки за освобождение от ТЦК
Вчера, 05:16
По информации издания, в военкомате на мужчину надели наручники и били ногами. У него началось кровотечение, его отвезли в больницу и прооперировали. "Сотрудники военкомата снова хотели его забрать, но помешали полиция и врачи. Чтобы мужчина не сбежал, у него забрали собаку", - отмечается в сообщении.
В одесском областном военкомате утверждают, что мужчина якобы сам нанес себе телесные повреждения.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Подполье: сотрудники ТЦК в Киеве охотятся за людьми в пунктах обогрева
5 февраля, 13:16
 
В миреУкраинаОдессаВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала