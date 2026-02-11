https://ria.ru/20260211/odessa-2073600073.html
В Одессе мужчина в борьбе с работниками ТЦК лишился куртки, но смог сбежать
В Одессе мужчина в борьбе с работниками ТЦК лишился куртки, но смог сбежать - РИА Новости, 11.02.2026
В Одессе мужчина в борьбе с работниками ТЦК лишился куртки, но смог сбежать
Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины пытались насильно мобилизовать мужчину, тот вступил с ними в борьбу, в результате чего лишился куртки, но смог... РИА Новости, 11.02.2026
В Одессе мужчина в борьбе с работниками ТЦК лишился куртки, но смог сбежать
В Одессе мужчина в борьбе с 2 работниками ТЦК лишился куртки, но смог сбежать
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины пытались насильно мобилизовать мужчину, тот вступил с ними в борьбу, в результате чего лишился куртки, но смог сбежать, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Одессе
парень повалил на землю двух из трех сотрудников ТЦК (военкомата - ред.), которые выскочили из автобуса на ходу, чтобы задержать его. В итоге борьбы он остался без куртки, но смог уйти", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованном изданием видео заметно, как из подъезжающего микроавтобуса на ходу выскакивают трое мужчин в военной форме, набрасываются на мужчину в гражданском, тот пытается вступить с ними в борьбу, в результате потасовки с него снимают куртку. После чего он убегает, а сотрудники военкомата уезжают на своем авто.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.