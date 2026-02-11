В Одессе мужчина в борьбе с работниками ТЦК лишился куртки, но смог сбежать

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины пытались насильно мобилизовать мужчину, тот вступил с ними в борьбу, в результате чего лишился куртки, но смог сбежать, сообщает украинское издание "Страна.ua".

На опубликованном изданием видео заметно, как из подъезжающего микроавтобуса на ходу выскакивают трое мужчин в военной форме, набрасываются на мужчину в гражданском, тот пытается вступить с ними в борьбу, в результате потасовки с него снимают куртку. После чего он убегает, а сотрудники военкомата уезжают на своем авто.