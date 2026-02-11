https://ria.ru/20260211/odessa-2073557472.html
В США выступили с обращением из-за ситуации в Одессе
В США выступили с обращением из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 11.02.2026
В США выступили с обращением из-за ситуации в Одессе
Одесса является исторически русским городом, об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:51:00+03:00
2026-02-11T05:51:00+03:00
2026-02-11T16:29:00+03:00
в мире
киев
одесса
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_68b170a17b83c77b2e27fcce37e03a7a.jpg
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073544987.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073554909.html
киев
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_659c929084eb73c4e64a2fcefa6efd3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, одесса, россия, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины
В США выступили с обращением из-за ситуации в Одессе
Макгрегор назвал Одессу исторически русским городом