В США выступили с обращением из-за ситуации в Одессе
05:51 11.02.2026 (обновлено: 16:29 11.02.2026)
В США выступили с обращением из-за ситуации в Одессе
Одесса является исторически русским городом, об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
киев
одесса
россия
вооруженные силы украины
в мире, киев, одесса, россия, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины
Макгрегор назвал Одессу исторически русским городом

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Одесса является исторически русским городом, об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Одесса — исторически русский город, где все говорят по-русски", — сказал он.
Эксперт напомнил, что то же самое касается и Харькова. По его мнению, ВС России могут освободить эти два города и при желании — дойти до Киева, чтобы поставить военную точку в СВО на фоне краха ВСУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
