Еще одному соучастнику покушения на генерала Алексеева предъявили обвинение
Павлу Васину, соучастнику покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, предъявлено обвинение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 11.02.2026
