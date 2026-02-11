Рейтинг@Mail.ru
Еще одному соучастнику покушения на генерала Алексеева предъявили обвинение - РИА Новости, 11.02.2026
16:36 11.02.2026
Еще одному соучастнику покушения на генерала Алексеева предъявили обвинение
Еще одному соучастнику покушения на генерала Алексеева предъявили обвинение - РИА Новости, 11.02.2026
Еще одному соучастнику покушения на генерала Алексеева предъявили обвинение
Павлу Васину, соучастнику покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, предъявлено обвинение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 11.02.2026
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве, Россия
Еще одному соучастнику покушения на генерала Алексеева предъявили обвинение

Суд предъявил Павлу Васину обвинение по делу о покушении на генерала Алексеева

© ЦОС ФСБ РФПавел Васин
Павел Васин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Павел Васин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Павлу Васину, соучастнику покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, предъявлено обвинение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Виктор Васин и его сын Павел Васин ранее были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК. Сегодня Замоскворецкий суд столицы уже арестовал Васина-старшего.
«
“Обвиняемый”, - указан его статус в озвученных в суде материалах.
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СК рассказал об участниках покушения на генерала Алексеева
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Покушение на генерала Алексеева в МосквеРоссия
 
 
