03:34 11.02.2026
общество
общество, telegram
Общество, Telegram
Названы самые популярные схемы обмана россиян перед Днем влюбленных

Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мошенники могут активизироваться перед Днем влюбленных, который отмечается 14 февраля; среди вероятных схем - курьер "с цветами от тайного поклонника", агрессивная реклама "горячих" скидок, а также фальшивые предложения забронировать столик в ресторане, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
Там предупредили, что мошенники активно используют интерес россиян к подаркам и различным видам активности перед праздниками. "Играя на доверии, спешке и естественном желании сэкономить, злоумышленники внедряют как новые, так и адаптированные схемы обмана", - отмечают эксперты. На основе мониторинга текущих угроз "Мошеловка" сделала прогноз наиболее вероятных мошеннических атак перед Днем святого Валентина.
"Курьер с цветами от тайного поклонника". Женщинам звонят или пишут, сообщая, что для них доставляют анонимный букет. Для получения просят оплатить "доставку" (199-499 рублей) на карту или "подтвердить личность", продиктовав код из смс (код подтверждения входа в аккаунт банка)", - рассказали в "Мошеловке".
Второй распространенной мошеннической схемой является фишинг с мнимыми "скидками 70% на подарки". "В соцсетях и контекстной рекламе появляется агрессивная реклама "горячих" скидок на ювелирные изделия, парфюм, нижнее белье к 14 февраля. Ссылки ведут на одностраничные сайты, где после оплаты товар не приходит или приходит откровенная подделка", - предупреждают эксперты.
Мошенники также могут предлагать через сайты-агрегаторы или в Telegram забронировать "эксклюзивный столик" в популярном ресторане на 14 февраля. "Для брони требуют предоплату. Деньги списываются, а брони не существует", - рассказали в "Мошеловке".
"Подарочный билет на романтический вечер". Приходят письма или сообщения о "подаренном билете" на специальное мероприятие (ужин с шоу, концерт, балет). Для "активации" просят ввести данные карты. В результате происходит списание средств и оказывается, что билета не существует", - раскрыли эксперты еще одну схему.
По их словам, целевая группа этих мошеннических схем - люди, ищущие подарки и развлечения к празднику. Эти схемы актуальны для февраля, так как на этот месяц приходится пик спроса на романтические услуги и подарки. "Эмоции, спешка и желание сделать приятный сюрприз снижают бдительность", - отметили в "Мошеловке".
Там советуют бронировать столики только через официальные сайты ресторанов или проверенные агрегаторы (с рейтингами и отзывами), подарки приобретать в официальных магазинах, и никому не сообщать коды из смс.
"Помните: настоящий курьер никогда не попросит вас оплатить доставку предварительно, особенно переводом на карту частного лица. Плата за доставку включается в стоимость заказа или оплачивается при получении", - напомнили также в "Мошеловке".
