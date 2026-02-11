Рейтинг@Mail.ru
СМИ: TotalEnergies купила принадлежавшие "Лукойлу" акции НПЗ в Нидерландах - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/npz-2073542750.html
СМИ: TotalEnergies купила принадлежавшие "Лукойлу" акции НПЗ в Нидерландах
СМИ: TotalEnergies купила принадлежавшие "Лукойлу" акции НПЗ в Нидерландах - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: TotalEnergies купила принадлежавшие "Лукойлу" акции НПЗ в Нидерландах
Французская энергетическая компания TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив 45% акций, принадлежавшие российскому... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T00:18:00+03:00
2026-02-11T00:18:00+03:00
нидерланды
сша
россия
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b16c651bce235638a414f286f7ca2563.jpg
https://ria.ru/20260129/peskov-2070967220.html
https://ria.ru/20260129/lukoyl-2070914500.html
нидерланды
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d0666ca878cb20d8772829395eb6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нидерланды, сша, россия, лукойл
Нидерланды, США, Россия, ЛУКОЙЛ
СМИ: TotalEnergies купила принадлежавшие "Лукойлу" акции НПЗ в Нидерландах

Reuters: TotalEnergies купила принадлежавшие "Лукойлу" акции НПЗ в Нидерландах

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Французская энергетическая компания TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив 45% акций, принадлежавшие российскому "Лукойлу", передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
"TotalEnergies приобрела в полную собственность НПЗ Zeeland в Нидерландах, выкупив оставшиеся 45% акций, принадлежавшие российскому "Лукойлу", - передает агентство.
Вывеска на автозавправке Лукойл - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков отметил важность обеспечения интересов "Лукойла"
29 января, 13:16
Собеседники агентства отметили, что им неизвестно, заплатил ли французский гигант за акции, а также какую сумму, если всё заплатил, или же компания участвовала в другой сделке, например в обмене своими активами в России, для получения полного контроля над НПЗ в Нидерландах.
Один из источников агентства указал, что формально НПЗ Zeeland не подпадал под действие санкций США, поскольку "Лукойл" был его миноритарным акционером, но опасения, что поставщики нефти не захотят вести дела с Zeeland подтолкнули TotalEnergies к выкупу оставшихся акций НПЗ.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Затем США продлили лицензию на операции с компанией "Лукойл" и ее дочерними предприятиями для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля 2026 года.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Лукойл" рассказал о соглашении с Carlyle о продаже зарубежных активов
29 января, 09:55
 
НидерландыСШАРоссияЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала