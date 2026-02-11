Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске мужчине предъявили обвинение в убийстве соседей из ружья - РИА Новости, 11.02.2026
19:41 11.02.2026 (обновлено: 20:02 11.02.2026)
В Новосибирске мужчине предъявили обвинение в убийстве соседей из ружья
В Новосибирске мужчине предъявили обвинение в убийстве соседей из ружья - РИА Новости, 11.02.2026
В Новосибирске мужчине предъявили обвинение в убийстве соседей из ружья
Мужчина в Новосибирске обвиняется в убийстве из ружья своих соседей – семейную пару, с которой у него до этого был конфликт, он арестован, сообщили журналистам... РИА Новости, 11.02.2026
В Новосибирске мужчине предъявили обвинение в убийстве соседей из ружья

Жителя Новосибирска арестовали по делу об убийстве соседей-супругов из ружья

НОВОСИБИРСК, 11 фев – РИА Новости. Мужчина в Новосибирске обвиняется в убийстве из ружья своих соседей – семейную пару, с которой у него до этого был конфликт, он арестован, сообщили журналистам в СУСК по Новосибирской области и главке МВД.
«
"По версии следствия, с 2025 года у обвиняемого с соседом в связи с неоднократными конфликтами сложились личные неприязненные отношения. 9 февраля 2026 года в вечернее время фигурант, увидев, что потерпевший с супругой заходят на территорию домовладения, взял ружье, вышел на улицу и произвел несколько выстрелов в супружескую пару", - говорится в сообщении следственного управления.
От полученных ранений супруги скончались на месте. Обвинение в убийстве двух лиц (пункт "а" часть 2 статьи 105 УК РФ) следователи предъявили 41-летнему местному жителю. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В ГУМВД пояснили, что стрелявшего задержали прибывшие на вызов сотрудники полиции. Они предварительно установили, что между соседями, проживающими в одном доме, на фоне неоднократного совместного распития алкоголя стали возникать конфликты, которые в итоге закончились трагедией.
"Также установлено, что фигурант и его супруга в январе текущего года дважды обращались в отдел полиции с заявлениями в отношении погибшего о порче автомобиля и поступающих угрозах. По указанным заявлениям проведены проверки и приняты решения в соответствии с законодательством", - рассказали в главке.
У погибшей семейной пары, в которой муж был безногим инвалидом, осталась двухлетняя дочь. Девочку полицейские передали в учреждение для временного размещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьРоссия
 
 
