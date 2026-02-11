Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:54 11.02.2026 (обновлено: 11:06 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/novosibirsk-2073582851.html
В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом
В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом - РИА Новости, 11.02.2026
В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом
Новосибирские врачи с помощью робота спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом в 210 ударов в минуту, сообщил Национальный медицинский... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:54:00+03:00
2026-02-11T11:06:00+03:00
хорошие новости
новосибирск
бостон
сша
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073582381_0:182:1905:1254_1920x0_80_0_0_14dc407a48e5a75d3495945d5c24a894.jpg
https://ria.ru/20260209/rebenok-2073142416.html
https://ria.ru/20260119/saratov-2068806920.html
новосибирск
бостон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073582381_68:0:1761:1270_1920x0_80_0_0_ad384d95f60e1dc1639c87d57f0add5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, бостон, сша, общество
Хорошие новости, Новосибирск, Бостон, США, Общество
В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом

В Новосибирске с помощью робота спасли мальчика со смертельно опасным пульсом

© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России/MAXСпециалисты НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом
Специалисты НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России/MAX
Специалисты НМИЦ имени Мешалкина в Новосибирске спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 11 фев — РИА Новости. Новосибирские врачи с помощью робота спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом в 210 ударов в минуту, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина.
Ребенка доставили в реанимацию после экстренного запроса из Кузбасса. До этого он дважды перенес операции в Бостоне по поводу тяжелого врожденного порока сердца — единственного желудочка вместо двух.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса
9 февраля, 11:03
"Ребенок находился в тяжелом состоянии — его сердце билось почти как у птицы: с частотой 210 ударов в минуту. В норме у детей в спокойном состоянии пульс 70-80 ударов в минуту, в движении — до 150-170 ударов. <…> Аритмия не поддавалась никакой терапии — ни медикаментозной, ни электрической кардиоверсии", — рассказали в клинике.
Кроме того, у мальчика развились серьезные осложнения: отеки всего тела, выраженная дыхательная и сердечная недостаточность. Через несколько дней его сердце могло совсем остановиться. При этом, по словам медиков, открытую операцию он бы, скорее всего, не перенес, а стандартная малоинвазивная была невозможна. Спасти мальчика могла только робот-ассистированная радиочастотная аблация очагов аритмии.
"Экстренная роботизированная операция длилась почти шесть часов. Без робота выполнить такое вмешательство невозможно, и никто в России, кроме нас, за него не взялся бы. В ходе операции в сердце мальчика нашли и прицельно устранили два независимых очага предсердной тахикардии, которые выдавали разный ритм: с частотой 210 и 160 ударов в минуту", — рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Виталий Шабанов.
Уже через сутки после операции функция сердца нормализовалась, отеки быстро сошли. Спустя три дня мальчик встал, начал бегать, к нему вернулся аппетит. Сейчас у него нормальный пульс — 80 ударов в минуту.
Саратовские врачи спасли девочку с редким аутоиммунным заболеванием - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Саратове врачи спасли девочку с редким заболеванием
19 января, 14:45
 
Хорошие новостиНовосибирскБостонСШАОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала