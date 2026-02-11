В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом

НОВОСИБИРСК, 11 фев — РИА Новости. Новосибирские врачи с помощью робота спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом в 210 ударов в минуту, сообщил Новосибирские врачи с помощью робота спасли пятилетнего мальчика со смертельно опасным пульсом в 210 ударов в минуту, сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина

Ребенка доставили в реанимацию после экстренного запроса из Кузбасса. До этого он дважды перенес операции в Бостоне по поводу тяжелого врожденного порока сердца — единственного желудочка вместо двух.

"Ребенок находился в тяжелом состоянии — его сердце билось почти как у птицы: с частотой 210 ударов в минуту. В норме у детей в спокойном состоянии пульс 70-80 ударов в минуту, в движении — до 150-170 ударов. <…> Аритмия не поддавалась никакой терапии — ни медикаментозной, ни электрической кардиоверсии", — рассказали в клинике.

Кроме того, у мальчика развились серьезные осложнения: отеки всего тела, выраженная дыхательная и сердечная недостаточность. Через несколько дней его сердце могло совсем остановиться. При этом, по словам медиков, открытую операцию он бы, скорее всего, не перенес, а стандартная малоинвазивная была невозможна. Спасти мальчика могла только робот-ассистированная радиочастотная аблация очагов аритмии.

"Экстренная роботизированная операция длилась почти шесть часов. Без робота выполнить такое вмешательство невозможно, и никто в России , кроме нас, за него не взялся бы. В ходе операции в сердце мальчика нашли и прицельно устранили два независимых очага предсердной тахикардии, которые выдавали разный ритм: с частотой 210 и 160 ударов в минуту", — рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Виталий Шабанов.