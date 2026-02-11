Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества
22:59 11.02.2026 (обновлено: 23:04 11.02.2026)
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества - РИА Новости, 11.02.2026
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества
Руководитель нижегородского управления Росимущества Сергей Чайка задержан, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:59:00+03:00
2026-02-11T23:04:00+03:00
происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия, сергей родионов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Сергей Родионов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества

В Нижнем Новгороде задержали главу местного управления Росимущества Чайку

Полицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Руководитель нижегородского управления Росимущества Сергей Чайка задержан, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок задержания Сергею Чайке на 72 часа", - сообщила собеседница агентства, не уточнив причину задержания.
Она также сообщила, что судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения задержанному главе нижегородского Росимущества, состоится 13 февраля.
Ранее в суде сообщили агентству, что заместитель главы нижегородского Росимущества Сергей Родионов 11 февраля был отправлен под домашний арест по уголовному делу о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).
Сергей Чайка занимает должность руководителя Территориального управления (ТУ) Росимущества в Нижегородской области с 2019 года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Экс-главу свердловского Росимущества арестовали по делу о взятке
25 апреля 2025, 14:33
 
ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородРоссияСергей РодионовФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
