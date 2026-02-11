https://ria.ru/20260211/novgorod-2073783768.html
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества - РИА Новости, 11.02.2026
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества
Руководитель нижегородского управления Росимущества Сергей Чайка задержан, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:59:00+03:00
2026-02-11T22:59:00+03:00
2026-02-11T23:04:00+03:00
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
сергей родионов
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20250425/vzyatka-2013412432.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия, сергей родионов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Сергей Родионов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В Нижнем Новгороде задержали главу управления Росимущества
В Нижнем Новгороде задержали главу местного управления Росимущества Чайку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Руководитель нижегородского управления Росимущества Сергей Чайка задержан, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок задержания Сергею Чайке на 72 часа", - сообщила собеседница агентства, не уточнив причину задержания.
Она также сообщила, что судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения задержанному главе нижегородского Росимущества, состоится 13 февраля.
Ранее в суде сообщили агентству, что заместитель главы нижегородского Росимущества Сергей Родионов 11 февраля был отправлен под домашний арест по уголовному делу о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).
Сергей Чайка занимает должность руководителя Территориального управления (ТУ) Росимущества в Нижегородской области с 2019 года.