Завотделением нижегородской больницы арестовали по делу о мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Заведующую офтальмологическим отделением больницы №33 в Нижнем Новгороде, задержанную во вторник вместе с отцом – главврачом медучреждения по уголовному делу о мошенничестве, поместили под стражу, сообщает МВД региона.
Ранее прокуратура Нижегородской области сообщила, что в отношении главврача больницы №33 и его дочь - завотделением той же больницы - возбуждено уголовное дело за необоснованное начисление ей зарплаты на сумму свыше 1 миллиона рублей.
"Заведующей офтальмологическим отделением предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с использованием должностного положения). Сегодня (11 февраля) обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что юридическая оценка действиям второго подозреваемого будет дана после улучшения состояния его здоровья.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что главный врач больницы №33 в Нижнем Новгороде Павел Зубеев, задержанный во вторник по уголовном уделу о мошенничестве, госпитализирован с подозрением на инфаркт.