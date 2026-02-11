Завотделением нижегородской больницы арестовали по делу о мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Заведующую офтальмологическим отделением больницы №33 в Нижнем Новгороде, задержанную во вторник вместе с отцом – главврачом медучреждения по уголовному делу о мошенничестве, поместили под стражу, сообщает МВД региона.