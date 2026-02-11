Рейтинг@Mail.ru
18:35 11.02.2026 (обновлено: 19:06 11.02.2026)
Завотделением нижегородской больницы арестовали по делу о мошенничестве
Завотделением нижегородской больницы арестовали по делу о мошенничестве
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
Завотделением нижегородской больницы арестовали по делу о мошенничестве

Завотделением больницы в Нижнем Новгороде арестовали по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Заведующую офтальмологическим отделением больницы №33 в Нижнем Новгороде, задержанную во вторник вместе с отцом – главврачом медучреждения по уголовному делу о мошенничестве, поместили под стражу, сообщает МВД региона.
Ранее прокуратура Нижегородской области сообщила, что в отношении главврача больницы №33 и его дочь - завотделением той же больницы - возбуждено уголовное дело за необоснованное начисление ей зарплаты на сумму свыше 1 миллиона рублей.
"Заведующей офтальмологическим отделением предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с использованием должностного положения). Сегодня (11 февраля) обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что юридическая оценка действиям второго подозреваемого будет дана после улучшения состояния его здоровья.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что главный врач больницы №33 в Нижнем Новгороде Павел Зубеев, задержанный во вторник по уголовном уделу о мошенничестве, госпитализирован с подозрением на инфаркт.
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьРоссия
 
 
