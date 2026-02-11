Рейтинг@Mail.ru
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали провокационное заявление о России
11:18 11.02.2026
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали провокационное заявление о России
Глава ВС Норвегии Кристофферсен заявил о якобы возможном вторжении России на территорию страны ради защиты своего ядерного потенциала. РИА Новости, 11.02.2026
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали провокационное заявление о России

Глава ВС Норвегии Кристофферсен утверждает о якобы возможном вторжении России

Норвежские военнослужащие
Норвежские военнослужащие
Норвежские военнослужащие. Архивное фото
Норвежские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава ВС Норвегии Кристофферсен заявил о якобы возможном вторжении России на территорию страны ради защиты своего ядерного потенциала.
«

"Мы не исключаем захват территории Россией в рамках их плана по защите собственного ядерного потенциала", — рассказал он в интервью газете Guardian.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
Вчера, 09:48
Кристофферсен утверждает, что норвежские военнослужащие готовятся к именно такому сценарию.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Нагрузка растет". Министр обороны Британии дерзко высказался о России
Вчера, 09:42
 
