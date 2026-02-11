В Норвегии обратились с необычным предложением к России

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Осло предлагает России создать горячую линию по линии военных ведомств, чтобы избежать недопонимания и эскалации в Арктике, заявил главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью изданию The Guardian.
"Он (Кристофферсен. — Прим. hед.) рекомендовал создать горячую линию по линии военных между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации, основанной на недопонимании", — говорится в материале.
По словам Кристоффсена, Норвегия и Россия по-прежнему поддерживают некоторые прямые контакты в связи с поисково-спасательными операциями в Баренцевом море.
"Когда мы разговариваем с россиянами, они реагируют очень профессионально и предсказуемо", — добавил генерал.
Трамп заявил, что разочаровался в Норвегии
20 января, 23:59
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Норвегии оценили ситуацию в НАТО из-за Гренландии
21 января, 17:41