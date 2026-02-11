https://ria.ru/20260211/netanjahu-2073611184.html
CNN: Нетаньяху хочет обсудить с Трампом возможную операцию против Ирана
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
аббас аракчи
иран
сша
израиль
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон на этой неделе хочет обсудить с американским лидером Дональдом Трампом возможные варианты военных действий против Ирана, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на источники в Израиле.
"Премьер-министр Израиля
Беньямин Нетаньяху намерен обсудить возможные военные варианты против Ирана
с президентом США Дональдом Трампом
во время визита в Вашингтон
на этой неделе, так как Израиль готовится к непредвиденным обстоятельствам, если переговоры США и Ирана провалятся", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два израильских источника.
По информации одного из собеседников CNN, Нетаньяху планирует представить Трампу свежие разведданные, касающиеся военных возможностей Ирана.
"Израиль обеспокоен из-за прогресса Ирана в восстановлении своих запасов баллистических ракет и своего потенциала до его прежнего статуса - до 12-дневной войны", - добавил он.
По его словам, Израиль считает, что если не будут предприняты никакие действия, то Иран может восстановить свои запасы до 1,8 или 2 тысяч ракет в течение нескольких недель или месяцев.
Ранее президент США Дональд Трамп, как передавал портал Axios, сообщил, что он ожидает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится уже на следующей неделе.
В оманской столице Маскате
6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи
8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран (на отказе от обогащения настаивали США), даже если это приведет к войне.