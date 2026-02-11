CNN: Нетаньяху хочет обсудить с Трампом возможную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон на этой неделе хочет обсудить с американским лидером Дональдом Трампом возможные варианты военных действий против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Израиле.

"Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху намерен обсудить возможные военные варианты против Ирана с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон на этой неделе, так как Израиль готовится к непредвиденным обстоятельствам, если переговоры США и Ирана провалятся", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два израильских источника.

По информации одного из собеседников CNN, Нетаньяху планирует представить Трампу свежие разведданные, касающиеся военных возможностей Ирана.

"Израиль обеспокоен из-за прогресса Ирана в восстановлении своих запасов баллистических ракет и своего потенциала до его прежнего статуса - до 12-дневной войны", - добавил он.

По его словам, Израиль считает, что если не будут предприняты никакие действия, то Иран может восстановить свои запасы до 1,8 или 2 тысяч ракет в течение нескольких недель или месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп, как передавал портал Axios, сообщил, что он ожидает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится уже на следующей неделе.