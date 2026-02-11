Рейтинг@Mail.ru
CNN: Нетаньяху хочет обсудить с Трампом возможную операцию против Ирана
11:48 11.02.2026
CNN: Нетаньяху хочет обсудить с Трампом возможную операцию против Ирана
CNN: Нетаньяху хочет обсудить с Трампом возможную операцию против Ирана
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон на этой неделе хочет обсудить с американским лидером Дональдом Трампом возможные варианты... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
CNN: Нетаньяху хочет обсудить с Трампом возможную операцию против Ирана

CNN: Нетаньяху хочет обсудить с Трампом возможную военную операцию против Ирана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон на этой неделе хочет обсудить с американским лидером Дональдом Трампом возможные варианты военных действий против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Израиле.
"Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху намерен обсудить возможные военные варианты против Ирана с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон на этой неделе, так как Израиль готовится к непредвиденным обстоятельствам, если переговоры США и Ирана провалятся", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на два израильских источника.
По информации одного из собеседников CNN, Нетаньяху планирует представить Трампу свежие разведданные, касающиеся военных возможностей Ирана.
"Израиль обеспокоен из-за прогресса Ирана в восстановлении своих запасов баллистических ракет и своего потенциала до его прежнего статуса - до 12-дневной войны", - добавил он.
По его словам, Израиль считает, что если не будут предприняты никакие действия, то Иран может восстановить свои запасы до 1,8 или 2 тысяч ракет в течение нескольких недель или месяцев.
Ранее президент США Дональд Трамп, как передавал портал Axios, сообщил, что он ожидает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится уже на следующей неделе.
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран (на отказе от обогащения настаивали США), даже если это приведет к войне.
