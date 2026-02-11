https://ria.ru/20260211/nds-2073768899.html
В Госдуме предложили снизить НДС на детские товары
Партия ЛДПР предлагает применить сниженную ставку по НДС в 10 процентов на детские и подростковые товары, при этом повысив соответствующий налог на деликатесы,... РИА Новости, 11.02.2026
В ЛДПР предложили снизить НДС на детские товары и повысить на деликатесы
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Партия ЛДПР предлагает применить сниженную ставку по НДС в 10 процентов на детские и подростковые товары, при этом повысив соответствующий налог на деликатесы, заявил автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Сысоев "Газете.Ru
"Законопроектом предлагается применять сниженную налоговую ставку по налогу на добавленную стоимость в размере 10% в отношении всей продукции для детей и подростков, коды видов которой находятся в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности, а также в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что в целях "сбалансированности бюджета" при поступлении налогов законопроектом предлагается отменить налоговую ставку по НДС в размере 10% на ряд деликатесов. Речь идет о таких продуктах, как устрицы, гребешки и мидии, которые, как подчеркнули в партии, "не являются товарами первой необходимости".
В партии подчеркнули, что эта инициатива может положительно сказаться на ситуации с рождаемостью в России
Ранее депутаты Госдумы
от фракции ЛДПР
во главе с лидером партии Леонидом Слуцким
предложили освободить женщин, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход, от уплаты налога на год при рождении ребенка. По мнению парламентариев, принятие законопроекта позволит сформировать дополнительные гарантии стабильности правового положения женщин, применяющих специальный налоговый режим после рождения ребенка, и создаст условия для непрерывности их экономической активности в социально значимый период.