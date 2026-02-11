https://ria.ru/20260211/nbc-2073569557.html
Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог
Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог - РИА Новости, 11.02.2026
Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог
Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave приблизительно за 200 миллионов долларов, сообщает телеканал... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:30:00+03:00
2026-02-11T08:30:00+03:00
2026-02-11T08:30:00+03:00
бритни спирс
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749845679_0:0:2363:1329_1920x0_80_0_0_e8c9d19406c260bbcc9fffd3166abb05.jpg
https://ria.ru/20250810/dvoyniki-2034413391.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749845679_0:0:2363:1773_1920x0_80_0_0_a81cb1075774bfe0c5452d1ca7de7512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бритни спирс, nbc
Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог
NBC: Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн