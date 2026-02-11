Рейтинг@Mail.ru
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы дерзко высказался о России - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/nauseda-2073672993.html
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы дерзко высказался о России
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы дерзко высказался о России - РИА Новости, 11.02.2026
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы дерзко высказался о России
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что европейские политики не должны "царапать" двери Кремля, его слова передает LRT. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:36:00+03:00
2026-02-11T15:36:00+03:00
в мире
литва
россия
гитанас науседа
фридрих мерц
эммануэль макрон
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_32c6d10a83158132c95a00882c19d1a2.jpg
https://ria.ru/20260211/zelenskiy-2073656133.html
https://ria.ru/20260211/norvegiya-2073602163.html
литва
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_da38e27793adea83a0156fa75356dc9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, гитанас науседа, фридрих мерц, эммануэль макрон, москва
В мире, Литва, Россия, Гитанас Науседа, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Москва
"Поцарапать дверь Кремля". Президент Литвы дерзко высказался о России

Президент Литвы Науседа высказался против "царапания" дверей Кремля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что европейские политики не должны "царапать" двери Кремля, его слова передает LRT.
«
"Здесь я вижу возможность действовать сообща, а не посылать того или иного представителя постучать или поцарапать в двери Кремля и разговаривать с тем или иным представителем" — заявил он.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
Вчера, 14:35
Науседа утверждает, что слова глав европейских стран о переговорах с российским руководством не добавляет солидности континенту.
В последние время лидеры стран Евросоюза все чаще говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц не только выразил надежду на восстановление отношений, но и назвал Россию европейской страной. Перед этим к переговорам призвал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава российского МИД Сергей Лавров расценил его заявление как работу на публику.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Норвежские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали провокационное заявление о России
Вчера, 11:18
 
В миреЛитваРоссияГитанас НауседаФридрих МерцЭммануэль МакронМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала