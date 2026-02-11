Рютте пригрозил России ответом в случае блокады Сувалкского коридора

БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран блока 12 февраля заявил, что ответ альянса будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России.
"НАТО регулярно отрабатывает широкий спектр сценариев, используя актуальные разведданные и реальные оценки наших возможностей. Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг - чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс", - ответил он на вопрос о том, какой будет реакция НАТО в случае блокирования РФ Сувалкского коридора.
Агентство IAR 16 января сообщило, что Польша и Литва обсуждают строительство нового военного полигона в Сувалкском коридоре, через который Литва соединяется с основной территорией Евросоюза. Эта территория на границе Литвы и Польши расположена между Белоруссией и Калининградской областью Россию.
Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.