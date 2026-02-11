Рейтинг@Mail.ru
Рютте пригрозил России ответом в случае блокады Сувалкского коридора - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 11.02.2026 (обновлено: 10:28 12.02.2026)
https://ria.ru/20260211/nato-2073814393.html
Рютте пригрозил России ответом в случае блокады Сувалкского коридора
Рютте пригрозил России ответом в случае блокады Сувалкского коридора - РИА Новости, 12.02.2026
Рютте пригрозил России ответом в случае блокады Сувалкского коридора
Генсек НАТО Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран блока 12 февраля заявил, что ответ альянса будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-11T20:00:00+03:00
2026-02-12T10:28:00+03:00
в мире
россия
литва
польша
марк рютте
николай патрушев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073741339_0:142:3070:1869_1920x0_80_0_0_fa766573fd20ac68e458e8eeeff9d080.jpg
https://ria.ru/20260127/nato-2070393754.html
россия
литва
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073741339_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_efffe02932a26dec8c51719525136484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, литва, польша, марк рютте, николай патрушев, нато
В мире, Россия, Литва, Польша, Марк Рютте, Николай Патрушев, НАТО
Рютте пригрозил России ответом в случае блокады Сувалкского коридора

Генсек НАТО Рютте заявил о российской угрозе заблокировать Сувалкский коридор

© REUTERS / Tom NicholsonГенсек организации Марк Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе
Генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Tom Nicholson
Генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран блока 12 февраля заявил, что ответ альянса будет разрушительным в случае блокирования Сувалкского коридора со стороны России.
"НАТО регулярно отрабатывает широкий спектр сценариев, используя актуальные разведданные и реальные оценки наших возможностей. Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг - чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс", - ответил он на вопрос о том, какой будет реакция НАТО в случае блокирования РФ Сувалкского коридора.
Агентство IAR 16 января сообщило, что Польша и Литва обсуждают строительство нового военного полигона в Сувалкском коридоре, через который Литва соединяется с основной территорией Евросоюза. Эта территория на границе Литвы и Польши расположена между Белоруссией и Калининградской областью Россию.
Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью ранее в июле заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул в интервью РИА Новости, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически
27 января, 08:00
 
В миреРоссияЛитваПольшаМарк РюттеНиколай ПатрушевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала