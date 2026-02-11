https://ria.ru/20260211/nato-2073757962.html
Рютте заявил, что не может рассказать подробности "Арктического часового"
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не может рассказать подробности задач "Арктического часового", потому что его "слушают в Москве и Пекине". РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:52:00+03:00
в мире
москва
арктика
марк рютте
нато
москва
арктика
Рютте не раскрыл подробности "Арктического часового", опасаясь Москвы и Пекина