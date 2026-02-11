Рейтинг@Mail.ru
Рютте заявил, что не может рассказать подробности "Арктического часового"
19:52 11.02.2026
Рютте заявил, что не может рассказать подробности "Арктического часового"
Рютте заявил, что не может рассказать подробности "Арктического часового"
в мире
москва
арктика
марк рютте
нато
москва
арктика
в мире, москва, арктика, марк рютте, нато
В мире, Москва, Арктика, Марк Рютте, НАТО
Рютте заявил, что не может рассказать подробности "Арктического часового"

Рютте не раскрыл подробности "Арктического часового", опасаясь Москвы и Пекина

Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не может рассказать подробности задач "Арктического часового", потому что его "слушают в Москве и Пекине".
"Я тут не всем могу поделиться с вами, потому что, что бы я вам ни сказал дальше, это слишком бы информировало людей в Москве и Пекине", - заявил он на просьбу журналистов раскрыть подробности нового проекта НАТО "Арктический часовой", который был запущен в среду и который будет включать многоцелевые учения стран альянса в Арктике с участием десятков тысяч человек.
Генсек НАТО ответил на вопрос о притязаниях США на Гренландию
2 апреля 2025, 18:42
 
В мире Москва Арктика Марк Рютте НАТО
 
 
