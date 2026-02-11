https://ria.ru/20260211/nato-2073676974.html
НАТО запустила операцию "Арктический часовой"
НАТО запустила операцию "Арктический часовой" - РИА Новости, 11.02.2026
НАТО запустила операцию "Арктический часовой"
НАТО запустила операцию "Арктический часовой" для усиления своего присутствия в регионе, говорится в заявлении командования силами альянса в Европе. РИА Новости, 11.02.2026
нато
в мире
арктика
нато, в мире, арктика
НАТО запустила операцию "Арктический часовой"
НАТО запустила операцию "Арктический часовой" по усилению присутствия в регионе