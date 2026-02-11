Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал намерение НАТО усиливать влияние в Евразии - РИА Новости, 11.02.2026
15:36 11.02.2026
Лавров прокомментировал намерение НАТО усиливать влияние в Евразии
Лавров прокомментировал намерение НАТО усиливать влияние в Евразии
Россию тревожит намерение НАТО устанавливать свои инструменты влияния на всем Евразийском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
Лавров прокомментировал намерение НАТО усиливать влияние в Евразии

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
Символика НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россию тревожит намерение НАТО устанавливать свои инструменты влияния на всем Евразийском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша задача состоит в том, чтобы формировать структуру, которая будет именно общеконтинентальной, без влияния внешних игроков. Здесь в практическом плане очень большую тревогу вызывает откровенное провозглашенное намерение НАТО устанавливать свои инструменты влияния на всем Евразийском континенте", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В НАТО пожаловались на уязвимость ПВО альянса перед российскими дронами
