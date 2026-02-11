Рейтинг@Mail.ru
В НАТО пожаловались на уязвимость ПВО альянса перед российскими дронами - РИА Новости, 11.02.2026
04:12 11.02.2026
В НАТО пожаловались на уязвимость ПВО альянса перед российскими дронами
В НАТО пожаловались на уязвимость ПВО альянса перед российскими дронами
Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье заявил, что Россия поняла слабость системы противовоздушной... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, россия, вашингтон (штат), нато
В мире, Россия, Вашингтон (штат), НАТО
В НАТО пожаловались на уязвимость ПВО альянса перед российскими дронами

Адмирал Вандье пожаловался на уязвимость ПВО НАТО перед российскими дронами

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье заявил, что Россия поняла слабость системы противовоздушной обороны альянса и способна противодействовать ей при помощи беспилотников.
"Россия поняла слабые места нашей интегрированной противовоздушной обороны. Мы построили систему, рассчитанную на поражение самолетов. Поэтому стоимость ракеты была оправданной за (сбитый - ред.) самолет, а количество ракет соответствовало количеству самолетов сегодня. А теперь они просто переполняют нижний эшелон (ПВО - ред.) массово произведенными беспилотниками", - сказал Вандье в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне.
Западные страны, в частности состоящие в НАТО, под предлогом российской угрозы в последнее время наращивают военные расходы, несмотря на то что в России неоднократно заявляли, что нападать на страны-участницы НАТО не собираются, а РФ никому не угрожает. Более того, Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
В НАТО отметили растущую роботизацию современных боевых действий
