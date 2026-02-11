ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье заявил, что Россия поняла слабость системы противовоздушной обороны альянса и способна противодействовать ей при помощи беспилотников.
"Россия поняла слабые места нашей интегрированной противовоздушной обороны. Мы построили систему, рассчитанную на поражение самолетов. Поэтому стоимость ракеты была оправданной за (сбитый - ред.) самолет, а количество ракет соответствовало количеству самолетов сегодня. А теперь они просто переполняют нижний эшелон (ПВО - ред.) массово произведенными беспилотниками", - сказал Вандье в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне.
Западные страны, в частности состоящие в НАТО, под предлогом российской угрозы в последнее время наращивают военные расходы, несмотря на то что в России неоднократно заявляли, что нападать на страны-участницы НАТО не собираются, а РФ никому не угрожает. Более того, Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".