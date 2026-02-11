В НАТО пожаловались на уязвимость ПВО альянса перед российскими дронами

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье заявил, что Россия поняла слабость системы противовоздушной обороны альянса и способна противодействовать ей при помощи беспилотников.