Рейтинг@Mail.ru
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 11.02.2026 (обновлено: 16:51 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/nato-2073552515.html
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе - РИА Новости, 11.02.2026
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе
Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта, признал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:31:00+03:00
2026-02-11T16:51:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934040_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_9230beae602b7017d533e96d3352b66a.jpg
https://ria.ru/20260209/nato-2073090268.html
россия
вашингтон (штат)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934040_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2cdfa5134881df7c3d70168eae6027cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вашингтон (штат), европа, нато
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Европа, НАТО
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе

Адмирал Вандье: Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений НАТО
Французский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта, признал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.
"Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы", — сказал он в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Посол России в Бельгии рассказал о контактах России с НАТО
9 февраля, 01:40
 
В миреРоссияВашингтон (штат)ЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала