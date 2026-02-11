https://ria.ru/20260211/nato-2073552515.html
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе - РИА Новости, 11.02.2026
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе
Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта, признал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:31:00+03:00
2026-02-11T03:31:00+03:00
2026-02-11T16:51:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934040_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_9230beae602b7017d533e96d3352b66a.jpg
https://ria.ru/20260209/nato-2073090268.html
россия
вашингтон (штат)
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934040_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2cdfa5134881df7c3d70168eae6027cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), европа, нато
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Европа, НАТО
Россия опережает НАТО в скорости адаптации боевого опыта, заявили в альянсе
Адмирал Вандье: Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Россия опережает НАТО по скорости адаптации боевого опыта, признал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.
"Первый урок, который нам нужно применить на практике и осмыслить, заключается в том, есть ли у нас организация, способная адаптироваться с такой скоростью. Россия
очень хорошо умеет адаптироваться и, вероятно, делает это лучше, чем мы", — сказал он в ходе своего выступления перед журналистами в Вашингтоне.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.