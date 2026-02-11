https://ria.ru/20260211/nato-2073552356.html
Самолет НАТО над Черным морем сопровождал британский самолет-разведчик
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самолет НАТО Boeing E-3A Sentry вылетел вслед за самолетом ВВС Великобритании и почти час патрулировал в районе западного берега Черного моря, пока британский борт выполнял разведывательный полет над акваторией, выяснило РИА Новости, изучив данные авиатрекеров.
Ранее агентство передало, что разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании
в понедельник вылетел с базы в британском городке Уоддингтон, пролетел через Европу
до Черного моря
, покружил между Крымом
и Сочи
и улетел обратно.
Как выяснило агентство, спустя 15 минут после него с базы Гайленкирхен в Германии
вылетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО
Boeing E-3A Sentry с позывным NATO07, который прошел примерно по тому же маршруту через Европу и направился к Черному морю.
По данным трекинга, натовский самолет вошел в район западного побережья Черного моря со стороны Румынии
и в течение почти часа патрулировал там, пока британский разведчик летал над акваторией. В 16.52 мск Boeing E-3A Sentry вышел на последний круг и через 14 минут взял курс обратно на базу.
Как раз в это же время британский RC-135W Rivet Joint отключил транспондер. Сигнал отсутствовал полчаса, до 17.24 мск, пока самолет пролетал над Черным морем к югу от Крымского полуострова. После этого самолет взял курс на базу в Великобритании, фактически следуя за натовским бортом, определило агентство.
В последние годы РФ
отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.