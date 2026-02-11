Рейтинг@Mail.ru
Самолет НАТО над Черным морем сопровождал британский самолет-разведчик - РИА Новости, 11.02.2026
03:28 11.02.2026
Самолет НАТО над Черным морем сопровождал британский самолет-разведчик
Самолет НАТО над Черным морем сопровождал британский самолет-разведчик - РИА Новости, 11.02.2026
Самолет НАТО над Черным морем сопровождал британский самолет-разведчик
Самолет НАТО Boeing E-3A Sentry вылетел вслед за самолетом ВВС Великобритании и почти час патрулировал в районе западного берега Черного моря, пока британский... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:28:00+03:00
2026-02-11T03:28:00+03:00
в мире
черное море
великобритания
европа
нато
черное море
великобритания
европа
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, черное море, великобритания, европа, нато
В мире, Черное море, Великобритания, Европа, НАТО
Самолет НАТО над Черным морем сопровождал британский самолет-разведчик

Самолет НАТО сопровождал круживший над Черным морем британский самолет-разведчик

© Фото : Wikipedia/DennissСамолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry
Самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Wikipedia/Denniss
Самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самолет НАТО Boeing E-3A Sentry вылетел вслед за самолетом ВВС Великобритании и почти час патрулировал в районе западного берега Черного моря, пока британский борт выполнял разведывательный полет над акваторией, выяснило РИА Новости, изучив данные авиатрекеров.
Ранее агентство передало, что разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании в понедельник вылетел с базы в британском городке Уоддингтон, пролетел через Европу до Черного моря, покружил между Крымом и Сочи и улетел обратно.
Истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Британский и американский самолеты пролетели над Черным морем
30 января, 19:28
Как выяснило агентство, спустя 15 минут после него с базы Гайленкирхен в Германии вылетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry с позывным NATO07, который прошел примерно по тому же маршруту через Европу и направился к Черному морю.
По данным трекинга, натовский самолет вошел в район западного побережья Черного моря со стороны Румынии и в течение почти часа патрулировал там, пока британский разведчик летал над акваторией. В 16.52 мск Boeing E-3A Sentry вышел на последний круг и через 14 минут взял курс обратно на базу.
Как раз в это же время британский RC-135W Rivet Joint отключил транспондер. Сигнал отсутствовал полчаса, до 17.24 мск, пока самолет пролетал над Черным морем к югу от Крымского полуострова. После этого самолет взял курс на базу в Великобритании, фактически следуя за натовским бортом, определило агентство.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Разведывательный беспилотник США летает кругами над Черным морем
3 февраля, 05:18
 
В миреЧерное мореВеликобританияЕвропаНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
