Российские военные уничтожили двух польских наемников под Константиновкой

ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали группу ВСУ из четырех человек, в том числе двух польских наемников на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем "Южной" группировки войск с позывным "Туапсе".

Группа противника предприняла попытку штурма позиций российских бойцов.

« "Услышали стрельбу и разрывы гранат, стало понятно, что противник пытается штурмовать район нашего укрытия", - рассказал он.

Военнослужащие доложили командиру, после чего приняли решение действовать самостоятельно, воспользовавшись погодными условиями и обстановкой на местности.

"Противник начал простреливать проход и затем сместился дальше по ряду домов. Мы вышли из укрытия, я слышал их разговоры и движение, но визуально сначала не видел", - отметил собеседник агентства.

В ходе дальнейшего контакта российские бойцы вступили в ближний бой и обошли противника с двух сторон.