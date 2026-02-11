https://ria.ru/20260211/naemniki-2073781627.html
Российские военные уничтожили двух польских наемников под Константиновкой
Российские военные уничтожили двух польских наемников под Константиновкой - РИА Новости, 11.02.2026
Российские военные уничтожили двух польских наемников под Константиновкой
Российские военнослужащие ликвидировали группу ВСУ из четырех человек, в том числе двух польских наемников на константиновском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
украина
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали группу ВСУ из четырех человек, в том числе двух польских наемников на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем "Южной" группировки войск с позывным "Туапсе".
Группа противника предприняла попытку штурма позиций российских бойцов.
"Услышали стрельбу и разрывы гранат, стало понятно, что противник пытается штурмовать район нашего укрытия", - рассказал он.
Военнослужащие доложили командиру, после чего приняли решение действовать самостоятельно, воспользовавшись погодными условиями и обстановкой на местности.
"Противник начал простреливать проход и затем сместился дальше по ряду домов. Мы вышли из укрытия, я слышал их разговоры и движение, но визуально сначала не видел", - отметил собеседник агентства.
В ходе дальнейшего контакта российские бойцы вступили в ближний бой и обошли противника с двух сторон.
"Удалось поразить четырех боевиков. По внешним признакам и речи двое из них были польскими наемниками", - сообщил "Туапсе".