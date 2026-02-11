Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили двух польских наемников под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 11.02.2026
Российские военные уничтожили двух польских наемников под Константиновкой
Российские военные уничтожили двух польских наемников под Константиновкой - РИА Новости, 11.02.2026
Российские военные уничтожили двух польских наемников под Константиновкой
Российские военнослужащие ликвидировали группу ВСУ из четырех человек, в том числе двух польских наемников на константиновском направлении, рассказал РИА... РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
украина
в мире, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили двух польских наемников под Константиновкой

РИА Новости: ВС РФ уничтожили группу ВСУ, в том числе двух польских наемников

Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали группу ВСУ из четырех человек, в том числе двух польских наемников на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем "Южной" группировки войск с позывным "Туапсе".
Группа противника предприняла попытку штурма позиций российских бойцов.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
ВС России уничтожили наемников ВСУ из Чехии и Польши на Сумском направлении
2 декабря 2025, 07:37
2 декабря 2025, 07:37
«
"Услышали стрельбу и разрывы гранат, стало понятно, что противник пытается штурмовать район нашего укрытия", - рассказал он.
Военнослужащие доложили командиру, после чего приняли решение действовать самостоятельно, воспользовавшись погодными условиями и обстановкой на местности.
"Противник начал простреливать проход и затем сместился дальше по ряду домов. Мы вышли из укрытия, я слышал их разговоры и движение, но визуально сначала не видел", - отметил собеседник агентства.
В ходе дальнейшего контакта российские бойцы вступили в ближний бой и обошли противника с двух сторон.
«
"Удалось поразить четырех боевиков. По внешним признакам и речи двое из них были польскими наемниками", - сообщил "Туапсе".
Украинские военнослужащие
В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам
Вчера, 19:13
Вчера, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
