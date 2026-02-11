Рейтинг@Mail.ru
В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 11.02.2026 (обновлено: 19:23 11.02.2026)
В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам
В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам
Наемник из Испании Альберто Арроба Мордилло, заочно приговоренный к 14 годам заключения в ДНР, ликвидирован под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
испания
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
испания
донецкая народная республика
В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам

РИА Новости: под Купянском ликвидировали осужденного в РФ наемника из Испании

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Наемник из Испании Альберто Арроба Мордилло, заочно приговоренный к 14 годам заключения в ДНР, ликвидирован под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Испанец Альберто Арроба Мордилло имел позывной "Арроба". Он проживал в Мадриде. Мордилло был ликвидирован этой зимой в Купянске вместе с группой бразильцев из бригады нацгвардии "Хартия", - сообщил источник агентству.
Он отметил, что 10 февраля Верховный суд Донецка заочно приговорил Мордилло к 14 годам тюремного заключения по 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
Согласно заявлению Генеральной прокуратуры РФ, в апреле 2022 года 41-летний Арроба прибыл на Украину и добровольно вступил в состав Интернационального легиона. Спустя месяц испанец заключил контракт и вошел в состав 49-го отдельного пехотного батальона "Карпатская сечь" ВСУ.
"После этого до весны 2025 года наемник принимал участие в боевых действиях против мирного населения и Вооруженных Сил Российской Федерации. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более 3,2 миллиона рублей", - сообщала 10 февраля Генеральная прокуратура РФ.
Харри Вяйсянен - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд
22 декабря 2025, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИспанияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
