В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам
В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам - РИА Новости, 11.02.2026
В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам
Наемник из Испании Альберто Арроба Мордилло, заочно приговоренный к 14 годам заключения в ДНР, ликвидирован под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:13:00+03:00
2026-02-11T19:13:00+03:00
2026-02-11T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
испания
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам
