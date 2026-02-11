В ДНР ликвидировали наемника из Испании, приговоренного в России к 14 годам

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Наемник из Испании Альберто Арроба Мордилло, заочно приговоренный к 14 годам заключения в ДНР, ликвидирован под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"После этого до весны 2025 года наемник принимал участие в боевых действиях против мирного населения и Вооруженных Сил Российской Федерации. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более 3,2 миллиона рублей", - сообщала 10 февраля Генеральная прокуратура РФ.