Наемник, расстрелявший в Донбассе пять военных, получил пожизненный срок

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному сроку грузинского наемника Георгия Чубетидзе, расстрелявшего в Донбассе пятерых военных, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии... Судом Чубетидзе приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Георгий Чубетидзе признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по статье об участии наёмника в вооруженном конфликте и четырех эпизодов преступления по статье по посягательстве на жизнь военнослужащего.
Установлено, что с октября 2014 года по ноябрь 2023 года Чубетидзе в составе различных украинских вооруженных формирований участвовал в качестве наемника в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих. Подчеркивается, что за это Чубетидзе систематически получал вознаграждение.
"В ходе участия в вооруженном конфликте Чубетидзе, находясь на территории ДНР и ЛНР, в 2015-2016 и 2023 годах, совершил убийства пяти военнослужащих, расстреляв их из огнестрельного оружия", - добавили в СК.
Как ранее сообщала прокуратура ДНР, осенью 2023 года Чубетидзе взят в плен.
