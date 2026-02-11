Рейтинг@Mail.ru
Наемник, расстрелявший в Донбассе пять военных, получил пожизненный срок - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 11.02.2026 (обновлено: 13:10 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/naemnik-2073625923.html
Наемник, расстрелявший в Донбассе пять военных, получил пожизненный срок
Наемник, расстрелявший в Донбассе пять военных, получил пожизненный срок - РИА Новости, 11.02.2026
Наемник, расстрелявший в Донбассе пять военных, получил пожизненный срок
Суд приговорил к пожизненному сроку грузинского наемника Георгия Чубетидзе, расстрелявшего в Донбассе пятерых военных, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:41:00+03:00
2026-02-11T13:10:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073634703_5:0:1600:897_1920x0_80_0_0_6b217fb343d5eb30ca408f708b858a2c.png
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073339368.html
https://ria.ru/20260204/vsu-2072266976.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073634703_306:0:1502:897_1920x0_80_0_0_ed008d95200435a434eade5805989f47.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донбасс, Следственный комитет России (СК РФ)
Наемник, расстрелявший в Донбассе пять военных, получил пожизненный срок

Суд приговорил грузинского наемника Чубетидзе к пожизненному сроку

© Фото : Следственный комитет Российской Федерации Георгий Чубетидзе в зале суда
 Георгий Чубетидзе в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Георгий Чубетидзе в зале суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному сроку грузинского наемника Георгия Чубетидзе, расстрелявшего в Донбассе пятерых военных, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора в отношении гражданина Грузии... Судом Чубетидзе приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Киев набирает иностранных наемников по объявлениям в интернете
10 февраля, 02:36
Георгий Чубетидзе признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по статье об участии наёмника в вооруженном конфликте и четырех эпизодов преступления по статье по посягательстве на жизнь военнослужащего.
Установлено, что с октября 2014 года по ноябрь 2023 года Чубетидзе в составе различных украинских вооруженных формирований участвовал в качестве наемника в вооруженном конфликте против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих. Подчеркивается, что за это Чубетидзе систематически получал вознаграждение.
"В ходе участия в вооруженном конфликте Чубетидзе, находясь на территории ДНР и ЛНР, в 2015-2016 и 2023 годах, совершил убийства пяти военнослужащих, расстреляв их из огнестрельного оружия", - добавили в СК.
Как ранее сообщала прокуратура ДНР, осенью 2023 года Чубетидзе взят в плен.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
4 февраля, 17:10
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала