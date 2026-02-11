МВД рассказало о фишинговых доменных именах

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мошенники маскируют фишинговые доменные имена, заменяя "зеркальные буквы", меняя заглавные буквы на строчные, и добавляя различные комбинации подчеркиваний, сообщили в Мошенники маскируют фишинговые доменные имена, заменяя "зеркальные буквы", меняя заглавные буквы на строчные, и добавляя различные комбинации подчеркиваний, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Скриншот с поддельными Telegram-ботами с замененными символами правоохранители опубликовали в своем Telegram-канале.

"Скриншот наглядно показывает все основные приемы маскировки фишингового доменного имени: классическая замена "зеркальных букв" (q – p, n - u), замена строчных букв на заглавные, буквы "о" на цифру "0", разные комбинации нижних подчеркиваний и добавление подходящих по смыслу символов (btc)", - говорится в сообщении.