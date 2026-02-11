https://ria.ru/20260211/mvd-2073577141.html
МВД рассказало о фишинговых доменных именах
МВД рассказало о фишинговых доменных именах - РИА Новости, 11.02.2026
МВД рассказало о фишинговых доменных именах
Мошенники маскируют фишинговые доменные имена, заменяя "зеркальные буквы", меняя заглавные буквы на строчные, и добавляя различные комбинации подчеркиваний,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:22:00+03:00
2026-02-11T09:22:00+03:00
2026-02-11T10:57:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
https://ria.ru/20260115/litsenziya-2067978798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, технологии
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Технологии
МВД рассказало о фишинговых доменных именах
МВД показало, как мошенники маскируют фишинговые доменные имена
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Мошенники маскируют фишинговые доменные имена, заменяя "зеркальные буквы", меняя заглавные буквы на строчные, и добавляя различные комбинации подчеркиваний, сообщили в управлении
по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Скриншот с поддельными Telegram-ботами с замененными символами правоохранители опубликовали в своем Telegram-канале.
"Скриншот наглядно показывает все основные приемы маскировки фишингового доменного имени: классическая замена "зеркальных букв" (q – p, n - u), замена строчных букв на заглавные, буквы "о" на цифру "0", разные комбинации нижних подчеркиваний и добавление подходящих по смыслу символов (btc)", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что количество поддельных Telegram-ботов сервисов обмена криптовалют постоянно увеличивается и советуют пользователям всегда тщательно проверять адреса ресурсов перед переводом.