09:22 11.02.2026 (обновлено: 10:57 11.02.2026)
МВД рассказало о фишинговых доменных именах
МВД рассказало о фишинговых доменных именах

МВД показало, как мошенники маскируют фишинговые доменные имена

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мошенники маскируют фишинговые доменные имена, заменяя "зеркальные буквы", меняя заглавные буквы на строчные, и добавляя различные комбинации подчеркиваний, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Скриншот с поддельными Telegram-ботами с замененными символами правоохранители опубликовали в своем Telegram-канале.
© Вестник Киберполиции России/TelegramМаскировка фишинговых доменных имен
Маскировка фишинговых доменных имен
© Вестник Киберполиции России/Telegram
Маскировка фишинговых доменных имен
"Скриншот наглядно показывает все основные приемы маскировки фишингового доменного имени: классическая замена "зеркальных букв" (q – p, n - u), замена строчных букв на заглавные, буквы "о" на цифру "0", разные комбинации нижних подчеркиваний и добавление подходящих по смыслу символов (btc)", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что количество поддельных Telegram-ботов сервисов обмена криптовалют постоянно увеличивается и советуют пользователям всегда тщательно проверять адреса ресурсов перед переводом.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В МВД показали пример мошеннического Telegram-бота
15 января, 09:17
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
