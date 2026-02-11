"Выжить невозможно". В США выбрали новую цель для своих ракет

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Захар Андреев. Сенсация космических масштабов: Илон Маск внезапно объявил о планах по строительству города на Луне. До сих пор естественный спутник Земли главу SpaceX не интересовал — миллиардер десятилетиями твердил о намерении колонизировать Марс, чтобы "повысить шансы человечества на выживание". Почему задача резко поменялась и что не так с новой стратегией — в материале РИА Новости.

"Отвлекающий фактор"

"Для тех, кто не в курсе, SpaceX уже переключила внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне", — написал бизнесмен в принадлежащей ему соцсети Х в понедельник.

Объявление стало сюрпризом: до сих пор миллиардер не проявлял никакого интереса к участию в лунной гонке.

"Нет, мы летим прямиком на Марс. Луна — это отвлекающий фактор", — заявлял он всего лишь годом ранее, в январе 2025-го.

Хотя НАСА и выбрало SpaceX в качестве поставщика космических кораблей для пилотируемой миссии на Луну, для Маска и его компании участие в этой программе было скорее "сайд-проектом" — необязательной подработкой.

Если верить биографам, именно желание освоить Марс двигало бизнесменом последние десятилетия.

Спасти свой вид

Маск с юности задумывался над тем, что человечеству нужен запасной вариант на случай, если с нашим миром что-нибудь случится. Марс как самая близкая и самая похожая на Землю планета подходил на эту роль лучше всего.

Разбогатев на разработке и продаже электронной платежной системы PayPal в начале 2000-х, Маск вернулся к давней идее. И обнаружил, что человечество даже не планирует пилотируемые полеты на Марс. Кроме того, выяснил он, аэрокосмическая отрасль больше не способна решать такие задачи. Предприятия в основном занимались тем, что осваивали американский госбюджет, в чем изрядно поднаторели, а вот производить эффективную космическую технику практически разучились. Миллиардер решил создать собственный дешевый аналог — возникла SpaceX с возвращаемыми ступенями ракет.

Параллельно с этим появился электромобиль Tesla, который должен был сделать модным отказ от вредных выбросов, — так радетель за судьбу человечества Маск надеялся защитить свой вид от угроз глобального потепления.

Обе компании обменивались инженерными решениями, финансами и другими ресурсами, повышая эффективность. Попутно это сделало предпринимателя богатейшим человеком планеты.

"Космический лоукостер" позволил ему фактически монополизировать мировой рынок вывода аппаратов на орбиту — и запустить собственную систему спутниковой интернет-связи Starlink. С ее помощью Маск надеялся заработать еще больше денег для реализации давней мечты.

Накопив достаточно ресурсов, миллиардер приступил к строительству "звездолетов" — самых больших в истории космических кораблей Starship, которые должны сыграть ключевую роль в создании марсианской колонии.

Сроки — вправо

В 2024-м Маск объявил сроки создания марсианского поселения. Через два года — первый беспилотный полет, через четыре — первый пилотируемый. В течение 20 лет — строительство "самоподдерживающегося города".

В прессе появилась информация об очертаниях будущей колонии: миллион человек поселится в гигантском куполе, транспорт — модифицированные Tesla Cybertruck, энергия — от солнечных батарей, людям активно помогают роботы Optimus и искусственный интеллект от xAI. То есть пригодятся наработки всех бизнес-проектов Маска.

Ученые оценивали идею скептически. Помимо множества технических вопросов к Starship, который пока нельзя назвать надежной системой, звучали опасения биологов. Воздействие дальнего космоса на человека — и тем более на его способность размножаться — недостаточно изучено. Даже долгое время на орбите негативно влияет на организм космонавтов: портится зрение, теряется костная масса. И это — под защитой магнитосферы Земли. А что произойдет без нее?

Маск на критику не реагировал и продолжал запускать сверхтяжелые ракеты. С каждым разом получалось все лучше. А победа Дональда Трампа, которого бизнесмен лично поддержал на выборах, обеспечила его мегапроекту политическую поддержку. Хотя отношения с президентом в последнее время складывались непросто, казалось, ничто не заставит Маска свернуть с намеченного пути.

Собственно, он и не сворачивает: Марс по-прежнему в планах, только сроки сдвинуты. Сейчас миллиардер говорит, что город на Красной планете компания начнет строить через "пять-семь лет". В приоритете — колонизация другого небесного тела. Поближе.

Борьба за ресурсы

"Путешествие на Марс возможно только при сближении планет каждые 26 месяцев (время полета — шесть месяцев), тогда как на Луну мы можем отправляться каждые десять дней (время полета — два дня). Это означает, что строительство лунного города мы завершим гораздо быстрее, чем марсианского", — объясняет Маск.

По его словам, благодаря такой скорости "саморазвивающийся город" может появиться на Луне менее чем за десять лет.

Цель прежняя — "обеспечение будущего цивилизации". Что мешало начать с Луны раньше, неясно.

Скупые на информацию твиты вызывают подозрение: Маск явно что-то недоговаривает.

Эксперты подозревают: истинная причина разворота с Марса на Луну — борьба за госфинансирование. В приоритете администрации Трампа по космическому треку — победа в лунной гонке над Китаем. На это из бюджета выделяются ресурсы, на которые уже нацелился конкурент Маска, основатель Amazon Джефф Безос, также имеющий космические амбиции. У его компании Blue Origin тоже есть многомиллиардный контракт с НАСА на разработку аппарата, способного доставлять астронавтов из дальнего космоса на лунную поверхность.

"Когда Маск увидел, что Безос может забрать все основные контракты, то сразу отреагировал", — говорит РИА Новости научный журналист Михаил Котов.

Однако, скорее всего, компания Маска просто технически не готова к полету на Марс.

"Марс — задача неизмеримо сложнее Луны. Например, Маск использует в "Старшипе" переохлажденный кислород. Как поддерживать его температуру в течение девяти месяцев полета? Это крайне сложная техническая проблема, которую пока никто по-настоящему не решал, а она критически важна для торможения у Марса", — объясняет эксперт.

"Звучит несерьезно"

Другая версия: база на Луне может стать частью офшорной энергетической и вычислительной инфраструктуры. В последнее время миллиардер публично продвигает идею размещения в космосе центров обработки данных (ЦОД) и солнечных электростанций. Энергетика особенно важна: по мнению Маска, вскоре она станет сверхдефицитной из-за экспоненциального развития систем ИИ.

"Идея центров обработки данных на Луне вызывает сомнения. Сигнал до Луны и обратно идет с задержкой в несколько секунд. Для ЦОД это слишком много. На Земле хватает неиспользованных ресурсов: те же центры можно размещать в океане. И не факт, что нам их нужно столько. Мы находимся в своеобразном "пузыре", где несколько компаний убеждают мир в необходимости огромных вычислительных мощностей, но реальная потребность может быть иной", — комментирует научный обозреватель.

Пока неясно, за счет чего лунный город превратится в "саморазвивающийся".

"Проблема в том, что каждый раз, когда говорят о "городе на Луне" или на Марсе, нужно быть честными. Даже самая мощная экономика — США или Китая — или вообще совокупная экономика Земли может позволить себе лишь несколько миссий. Содержание целого города, требующего постоянных рейсов туда-обратно, — другой масштаб. И главный вопрос: какова его экономическая модель? Чем этот город будет зарабатывать?" — продолжает он.

Один из возможных источников дохода назвали в SpaceX — туризм. Однако экспертов это не убеждает.

"Доходы от него несопоставимы с текущими расходами на космос, — говорит Котов. — Какая-то лунная база в ближайшие десятилетия — да, возможна. Обитаемая станция — тоже. Но самодостаточный город — это пока звучит несерьезно".

Цивилизацию не спасет

Впрочем, хотя до Луны проще долететь, строить город там будет едва ли не сложнее, чем на Марсе.

"Гравитация на Луне — 0,17 от земной. Это огромная разница. Мы не знаем, как долгое пребывание в таких условиях повлияет на кости, мышцы и весь организм человека. На МКС астронавты живут около года, а последствия продолжительного пребывания на Луне неизвестны", — продолжает Котов.

Вторая серьезная проблема — лунная пыль. Она быстро выводит из строя механизмы, проникает всюду, электризуется и прилипает. Астронавты жаловались, что ее практически невозможно счистить. Непонятно, как она повлияет на здоровье при попадании в легкие, добавляет эксперт.

Кроме того, на Луне две недели длится день с нагревом до плюс 130 градусов Цельсия и две недели ночь с морозом до минус 170. Жить при таких условиях можно будет только под поверхностью, с редкими выходами. Создание города влечет за собой сотни подобных нерешенных технологических проблем.

А главное, Луна не может быть "запасной планетой" на случай глобальной катастрофы на Земле, например, из-за падения крупного метеорита.

"Скорее всего, это событие затронет и Луну, так как планета и ее спутник — единая система", — констатирует Котов.