Мосгаз принял около 140 тысяч звонков в 2025 году
08:36 11.02.2026 (обновлено: 14:10 12.02.2026)
Мосгаз принял около 140 тысяч звонков в 2025 году
Операторы горячей линии Мосгаза приняли около 140 тысяч звонков в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
2026
Мосгаз принял около 140 тысяч звонков в 2025 году

Более 140 тысяч звонков поступило на горячую линию Мосгаза в 2025 году

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Операторы горячей линии Мосгаза приняли около 140 тысяч звонков в 2025 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Оформить заявки на ремонт, техническое обслуживание, подключение и отключение газового оборудования, узнать о капитальном ремонте газопровода в многоквартирном доме и выполнении договоров, а также оставить благодарность слесарям, которые выполняли плановые работы, можно на горячей линии АО "Мосгаз". В 2025 году количество обращений горожан заметно увеличилось. Жители столицы могут получить консультацию очно, по телефону или в онлайн-формате. В 2025 году операторы горячей линии Мосгаза приняли около 140 тысяч звонков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 113 тысяч из них касались вопросов общего характера: оформления заявок на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, его подключение и отключение, информации о капитальном ремонте газопровода в многоквартирном доме, а также порядка подачи обращений в АО "Мосгаз". Кроме того, около 27 тысяч раз горожане обращались, чтобы узнать о технологическом присоединении, газификации и выполнении действующих договоров. Подчеркивается, что более 1,5 тысячи раз москвичи позвонили на горячую линию, чтобы оставить благодарность слесарям, которые выполняли плановое техобслуживание, и узнать об эксплуатации газового оборудования.
