Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первая в этом году оттепель ожидается в Москве вечером в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В четверг синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором ложбины атлантического циклона, генерирующего поля снеговых туч при ощутимом росте температурного фона до нуля - минус двух градусов с вероятностью первой в этом году оттепели в конце дня", - рассказал Тишковец.