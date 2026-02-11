Рейтинг@Mail.ru
Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг
11.02.2026
Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг
Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг
Первая в этом году оттепель ожидается в Москве вечером в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T23:58:00+03:00
2026-02-11T23:58:00+03:00
2026
Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг

Первая в этом году оттепель ожидается в Москве вечером в четверг

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Первая в этом году оттепель ожидается в Москве вечером в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что среда станет заключительным холодным днем на текущей неделе.
"В четверг синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором ложбины атлантического циклона, генерирующего поля снеговых туч при ощутимом росте температурного фона до нуля - минус двух градусов с вероятностью первой в этом году оттепели в конце дня", - рассказал Тишковец.
