Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг
Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг - РИА Новости, 11.02.2026
Первая в этом году оттепель ожидается в Москве в четверг
Первая в этом году оттепель ожидается в Москве вечером в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
2026-02-11T23:58:00+03:00
2026-02-11T23:58:00+03:00
2026-02-11T23:58:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
москва
