Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предупредила о дожде в Москве - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/moskva-2073712028.html
Синоптик предупредила о дожде в Москве
Синоптик предупредила о дожде в Москве - РИА Новости, 11.02.2026
Синоптик предупредила о дожде в Москве
Дождь, чередующийся с мокрым снегом, начнется в Москве в пятницу днем, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:20:00+03:00
2026-02-11T17:20:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652679_0:67:3401:1980_1920x0_80_0_0_7cae05d24a36cca0b256c75e74d8e72a.jpg
https://ria.ru/20260210/moskva-2073357827.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9fda879d588cf2d31740f467951dbd72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик предупредила о дожде в Москве

Синоптик Позднякова: дождь с мокрым снегом начнется в Москве в пятницу днем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дождь, чередующийся с мокрым снегом, начнется в Москве в пятницу днем, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня (в среду - ред.) вечером температура воздуха начнет постепенно повышаться. В ночь на четверг в Москве будет уже минус 7 - минус 9 градусов, дневная температура - минус 2 - минус 4. В пятницу в Москве минимальная температура составит минус 1 - минус 3 градуса, а дневная - от 0 до плюс 2", - рассказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что днем в пятницу начнутся осадки.
"Это будет дождь, который может чередоваться мокрым снегом и затем вновь дождем. Такая смешанная фаза прироста свежевыпавшего снега не дает", - заключила Позднякова.
Верба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит весна
10 февраля, 08:24
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала