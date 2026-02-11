https://ria.ru/20260211/moskva-2073712028.html
Синоптик предупредила о дожде в Москве
Дождь, чередующийся с мокрым снегом, начнется в Москве в пятницу днем, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 11.02.2026
общество
москва
татьяна позднякова
москва
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дождь, чередующийся с мокрым снегом, начнется в Москве в пятницу днем, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня (в среду - ред.) вечером температура воздуха начнет постепенно повышаться. В ночь на четверг в Москве
будет уже минус 7 - минус 9 градусов, дневная температура - минус 2 - минус 4. В пятницу в Москве минимальная температура составит минус 1 - минус 3 градуса, а дневная - от 0 до плюс 2", - рассказала Позднякова
.
Синоптик уточнила, что днем в пятницу начнутся осадки.
"Это будет дождь, который может чередоваться мокрым снегом и затем вновь дождем. Такая смешанная фаза прироста свежевыпавшего снега не дает", - заключила Позднякова.