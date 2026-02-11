https://ria.ru/20260211/moskva-2073681090.html
Ефимов: более 500 человек переселяются в новостройку по реновации в Люблине
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 500 человек начали переселяться в новостройку, возведенную в московском районе Люблино по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в конце декабря прошлого года жители четырех старых домов стали получать от города предложения квартир в доме по адресу: Спортивный проезд, 6А.
"Это треть всех адресов, по которым жители получили уведомления о начале осмотров в районе Люблино в прошлом году. Всего в районе переселением уже затронуты 63 дома из 152, включенных в программу. Договоры на равнозначное жилье здесь заключили более 11,7 тысячи человек – 40% от числа всех жителей, которые должны быть расселены. Они получили квартиры в 18 новостройках, переданных под заселение участников программы ранее", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении отмечается, что осмотр квартир в новостройке в Спортивном проезде начался с конца января.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что программа реновации выполнена уже более чем на четверть.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.