Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:49 11.02.2026
В Москве в круглосуточном режиме мониторят состояние улично-дорожной сети
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Городские службы в непрерывном режиме мониторят состояние улично-дорожной сети в Москве и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся в ближайшие дни. Ожидается снег, местами сильный, мокрый снег. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Наиболее интенсивными осадки будут в период с 09.00 12 февраля до 10.00 13 февраля. Городские службы в непрерывном режиме мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении в мессенджере Max.
Отмечается, что по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометанное с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, к соцобъектам.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавляется в сообщении.
Подготовка спасателей к обеспечению безопасности на водоемах Москвы в зимний период. - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Проверка на прочность: кто обеспечивает безопасность на водоемах зимой
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Снегопад в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
