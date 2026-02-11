В Москве в круглосуточном режиме мониторят состояние улично-дорожной сети

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Городские службы в непрерывном режиме мониторят состояние улично-дорожной сети в Москве и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся в ближайшие дни. Ожидается снег, местами сильный, мокрый снег. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Наиболее интенсивными осадки будут в период с 09.00 12 февраля до 10.00 13 февраля. Городские службы в непрерывном режиме мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении в мессенджере Max.

Отмечается, что по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометанное с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро, МЦК, к соцобъектам.