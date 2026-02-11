Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали около 700 крыш жилых домов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:30 11.02.2026
В Москве отремонтировали около 700 крыш жилых домов
В Москве отремонтировали около 700 крыш жилых домов
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 700 крыш жилых домов в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
петр бирюков
капремонт в москве
москва, россия, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве отремонтировали около 700 крыш жилых домов

Около 700 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРемонт крыши
Ремонт крыши - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Ремонт крыши. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 700 крыш жилых домов в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в прошлом году около 700 крыш многоквартирных домов. Мероприятия проводили в рамках региональной программы капитального ремонта, в общей сложности привели в порядок 680 кровель, из них почти 350 - плоские наплавляемые крыши и свыше 300 - металлические скатные. В перечень работ входили полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что больше всего крыш обновили в Центральном, Восточном и Северном административных округах.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - уточнил Бирюков.
Кроме того, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияПетр БирюковКапремонт в Москве
 
 
