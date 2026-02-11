В Москве отремонтировали около 700 крыш жилых домов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали около 700 крыш жилых домов в Москве в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали в прошлом году около 700 крыш многоквартирных домов. Мероприятия проводили в рамках региональной программы капитального ремонта, в общей сложности привели в порядок 680 кровель, из них почти 350 - плоские наплавляемые крыши и свыше 300 - металлические скатные. В перечень работ входили полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что больше всего крыш обновили в Центральном, Восточном и Северном административных округах.

"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - уточнил Бирюков.

Кроме того, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.