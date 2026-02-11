Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: компании Москвы увеличили поставки мебели почти в полтора раза
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 11.02.2026
Гарбузов: компании Москвы увеличили поставки мебели почти в полтора раза
Гарбузов: компании Москвы увеличили поставки мебели почти в полтора раза
В прошлом году рост отгрузки мебели столичными компаниями составил свыше 77% по сравнению с тем же периодом 2024 года, рассказал министр правительства Москвы,... РИА Новости, 11.02.2026
москва
Гарбузов: компании Москвы увеличили поставки мебели почти в полтора раза

Гарбузов: столичные компании увеличили поставки мебели почти в 1,5 раза

Гарбузов: компании Москвы увеличили поставки мебели почти в полтора раза
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Гарбузов: компании Москвы увеличили поставки мебели почти в полтора раза
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. В прошлом году рост отгрузки мебели столичными компаниями составил свыше 77% по сравнению с тем же периодом 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"В Москве работают свыше 140 предприятий, производящих высококачественные предметы интерьера для обстановки квартир, социальных учреждений и офисов. Благодаря поддержке со стороны города компании модернизируют производственные мощности, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска. В частности, с января по декабрь 2025 года заказчикам было отгружено готовых изделий на сумму свыше 53 миллиардов рублей, что на 77,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Производство - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы вложат в 2,2 раза больше средств в развитие
Вчера, 11:40
Также в столице реализуется ряд новых проектов. Например, в прошлом году завершилось возведение нового производственного корпуса компании "Феликс". Этот объект был построен в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Рядом планируется строительство второго здания.
По словам генерального директора компании "ФЕЛИКС" Андрея Михайлова, благодаря поддержке города у компании есть возможность создавать новые современные площадки и расширять выпуск востребованной продукции. Так, на территории нового корпуса создано свыше 130 новых рабочих мест. Позже на этой территории будет сформирован комплекс из двух зданий общей площадью более 20 тысяч квадратных метров.
Он добавил, что здесь планируется наладить выпуск офисной, домашней, школьной и гостиничной мебели. В 2026 году компания планирует увеличить производство мебели примерно на 20–25% и продолжить работу над расширением продукции. Во всех сегментах производства возросло применение отечественных компонентов. На данный момент локализация производства сырья и материалов превышает 90%.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе появляется порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, среди которых – программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее Гарбузов рассказал, что Карачаровский механический завод начал выпуск энергоэффективных безредукторных лебедок.
Конвейерное производство энергоэффективных лебедок КМЗ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Гарбузов: столичный завод начал выпускать безредукторные лебедки
9 февраля, 11:07
 
