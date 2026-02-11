Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы вложат в 2,2 раза больше средств в развитие - РИА Новости, 11.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:40 11.02.2026
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы вложат в 2,2 раза больше средств в развитие
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы вложат в 2,2 раза больше средств в развитие - РИА Новости, 11.02.2026
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы вложат в 2,2 раза больше средств в развитие
Компании ОЭЗ Москвы вложат в развитие производств в 2,2 раза больше средств к 2030 году по сравнению с текущими показателями, рассказал заместитель мэра Москвы... РИА Новости, 11.02.2026
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости
москва
москва, максим ликсутов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы вложат в 2,2 раза больше средств в развитие

Ликсутов: компании столичной ОЭЗ инвестируют в 2,2 раза больше денег в развитие

Производство - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компании ОЭЗ Москвы вложат в развитие производств в 2,2 раза больше средств к 2030 году по сравнению с текущими показателями, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он отметил, что в городе создается благоприятный климат для инвестиций в промышленность по поручению мэра города Сергея Собянина.
Здание бизнес-центра - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Гарбузов: 64% площадей бизнес-центра в ЮЗАО проданы будущим резидентам
2 февраля, 14:00
"При содействии Правительства Москвы компании из ОЭЗ "Технополис Москва" уже вложили около 287 миллиардов рублей в совершенствование производств. Через четыре года этот показатель возрастет в 2,2 раза и достигнет отметки 630 миллиардов рублей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что это позволит расширить промышленные возможности Москвы и увеличить отгрузку критически важной продукции для нужд жителей столицы, а также других городов России.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии столицы по итогам прошлого года. По его словам, к 2030 году доля высокотехнологичных секторов в выручке предприятий, чьи производства располагаются в столице, вырастет с 38% до более 50%.
Таким образом, площадки особой экономической зоны "Технополис Москва" активно развиваются. На этой территории Москва формирует экосистему, в которой компаниям и их сотрудникам будет комфортно создавать новые технологии будущего. В прошлом году, например, на площадке "Алабушево" появился новый спорткомплекс, а в индустриальном парке "Руднево" – открытая веранда на стилобате одного из корпусов площадки. Кроме того, в ОЭЗ постоянно улучшается транспортная доступность площадок.
Также компании со статусом резидента освобождаются от уплаты различных налогов сроком на 10 лет, среди них – имущественный, транспортный и земельный. Ставка налога на прибыль для резидентов снижена в 12,5 раза — она составляет 2%. На данный момент в ОЭЗ Москвы функционируют 128 резидентов. Они выпускают фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, промроботов и станки, новые материалы, аккумуляторы и другие инновационные изделия.
Ранее Ликсутов рассказал, что по стратегии развития промышленности, действующей в столице, в ближайшие 10 лет на отрасль биофармацевтики придется 114 миллиардов рублей роста выручки московских компаний, рост отрасли укрепит позиции города в производстве лекарств.
Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ изготовил 250 технологичных устройств - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Ликсутов: резидент столичной ОЭЗ изготовил 250 технологичных устройств
30 января, 11:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов, Поддержка бизнеса
 
 
