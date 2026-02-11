Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Москвы приступили к капремонту Ростокинского путепровода
11:04 11.02.2026
На северо-востоке Москвы приступили к капремонту Ростокинского путепровода
На северо-востоке Москвы приступили к капремонту Ростокинского путепровода
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Ростокинского путепровода на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.02.2026
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
На северо-востоке Москвы приступили к капремонту Ростокинского путепровода

На северо-востоке Москвы начался капремонт Ростокинского путепровода

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Ростокинского путепровода на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Ростокинского путепровода на северо-востоке Москвы. Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Обновим Ростокинский путепровод, проходящий над железнодорожными путями Ярославского направления МЖД, работы завершим до конца этого года", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что за прошедшее время появились дефекты несущих конструкций и повреждения мостового полотна, которые необходимо устранить для обеспечения безопасности дорожного движения.
"В рамках проекта демонтируем и заменим конструкции мостового полотна и пролетного строения, восстановим железобетонные конструкции опор, обновим все опорные части и промежуточные стойки. Движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, планируется вводить поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. Трамвайное движение будет осуществляться в обе стороны, для этого устроим однопутное реверсивное движение", - отметил Бирюков.
Он также напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
Вид на Кадашевскую (справа) и Болотную (слева) набережные - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Болотной набережной в центре Москвы начали строить пешеходный мост
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
