https://ria.ru/20260211/moskva-2073599560.html
На северо-востоке Москвы приступили к капремонту Ростокинского путепровода
На северо-востоке Москвы приступили к капремонту Ростокинского путепровода - РИА Новости, 11.02.2026
На северо-востоке Москвы приступили к капремонту Ростокинского путепровода
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Ростокинского путепровода на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:04:00+03:00
2026-02-11T11:04:00+03:00
2026-02-11T11:04:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919570721_33:0:1455:800_1920x0_80_0_0_b03f4fac988cfe45d7f7d99c3a3ae3cc.jpg
https://ria.ru/20260209/moskva-2073160043.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919570721_211:0:1278:800_1920x0_80_0_0_bf98845828648662d26e82db39e7e1d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
На северо-востоке Москвы приступили к капремонту Ростокинского путепровода
На северо-востоке Москвы начался капремонт Ростокинского путепровода
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Ростокинского путепровода на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Ростокинского путепровода на северо-востоке Москвы. Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Обновим Ростокинский путепровод, проходящий над железнодорожными путями Ярославского направления МЖД, работы завершим до конца этого года", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что за прошедшее время появились дефекты несущих конструкций и повреждения мостового полотна, которые необходимо устранить для обеспечения безопасности дорожного движения.
"В рамках проекта демонтируем и заменим конструкции мостового полотна и пролетного строения, восстановим железобетонные конструкции опор, обновим все опорные части и промежуточные стойки. Движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут, планируется вводить поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. Трамвайное движение будет осуществляться в обе стороны, для этого устроим однопутное реверсивное движение", - отметил Бирюков.
Он также напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.