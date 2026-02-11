Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/moskva-2073569408.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве - РИА Новости, 11.02.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве
Облачная погода, небольшой снег и до минус семи градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:27:00+03:00
2026-02-11T08:27:00+03:00
москва
россия
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_8c8f5884966c548829e236283d8376f5.jpg
https://ria.ru/20260207/zima-2072854824.html
https://ria.ru/20260206/moskva-2072633741.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_a926dd19db3e1fae3bd41fc1b7a503cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, евгений тишковец, погода
Москва, Россия, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве

В Москве в среду ожидается снег и до минус семи градусов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус семи градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, который на кольцевой карте погоды и на метеорадарах отчетливо прослеживается в поле снегопадов на территории братской Белоруссии и пересекает границу России на Смоленщине. В Москве и по области сегодня ожидается облачная погода, во второй половине дня временами небольшой снег. Ветер юго-западный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до минус четырех - минус семи градусов", - рассказал Тишковец.
Люди у Ростокинского акведука в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Ученый рассказал, к чему может привести снежная зима в Москве
7 февраля, 09:30
Он отметил, что показания барометров будут падать и составят 736 миллиметров ртутного столба. На этой неделе это будет заключительный день с холодной даже для февраля погодой.
"В четверг снегопады усилятся, температурный фон станет мягким: ночью минус четыре - минус семь градусов, днем ноль - минус три градуса, вечером, после 21.00, наступит первая в этом году оттепель", - подчеркнул синоптик.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет плюсовая температура
6 февраля, 11:16
 
МоскваРоссияЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала