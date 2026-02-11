Синоптик рассказал о погоде в Москве

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус семи градусов ожидаются в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, который на кольцевой карте погоды и на метеорадарах отчетливо прослеживается в поле снегопадов на территории братской Белоруссии и пересекает границу России на Смоленщине. В Москве и по области сегодня ожидается облачная погода, во второй половине дня временами небольшой снег. Ветер юго-западный четыре-девять метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до минус четырех - минус семи градусов", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров будут падать и составят 736 миллиметров ртутного столба. На этой неделе это будет заключительный день с холодной даже для февраля погодой.
"В четверг снегопады усилятся, температурный фон станет мягким: ночью минус четыре - минус семь градусов, днем ноль - минус три градуса, вечером, после 21.00, наступит первая в этом году оттепель", - подчеркнул синоптик.
