Ефимов: 60 новостроек возвели по реновации на месте старых домов в Москве
Ефимов: 60 новостроек возвели по реновации на месте старых домов в Москве
В Москве в 2025 году на месте старых домов возвели 60 новостроек по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 11.02.2026
москва
2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов