Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 11.02.2026
16:18 11.02.2026
Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме
Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 11.02.2026
Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники придумали новую схему вымогания денег и теперь под видом банковских сотрудников просят погасить "долги родственников", сообщила генеральный директор... РИА Новости, 11.02.2026
2026
общество, москва, светлана акулова, московская городская дума
Общество, Москва, Светлана Акулова, Московская городская дума
Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с долгами родственников

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему вымогания денег и теперь под видом банковских сотрудников просят погасить "долги родственников", сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Мошенники снова адаптируются к повестке и чувствам людей: теперь под видом банковских сотрудников выманивают деньги, давя на ответственность за "долги родственников". Суть новой схемы в том, что злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают о "задолженности" сына, дочери, родителей или других близких, называя реальные персональные данные и родственные связи‍‍‍. Дальше просят "помочь погасить долг", присылают ссылку или реквизиты и торопят с переводом, пугая ростом штрафов и испорченной кредитной историей", - рассказала Акулова в своем Telegram-канале.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В московской прокуратуре рассказали о новой схеме телефонных мошенников
30 ноября 2025, 14:37
Она отметила, что, если человек сомневается, мошенники включают давление, говоря, что родственники должны помогать, переходят на угрозы суда и передачи дела в следующую инстанцию.
"Как депутат Мосгордумы, считаю приоритетом защиту жителей от подобных схем и добиваюсь усиления информационной работы с горожанами, особенно с пожилыми москвичами и получателями соцвыплат. Прошу вас, друзья, не верьте ни одному звонку, во время которого вам говорят о "долгах родственников", каким бы правдоподобным он ни казался, и всегда сначала перезванивайте близким по знакомому номеру, а долги и кредиты проверяйте только через официальный банк или "Госуслуги", - уточнила Акулова.
Она подчеркнула, что при таком звонке необходимо спокойно прекратить разговор: сказать, что перезвоните в банк сами, и положить трубку - честный сотрудник это поймет, мошенник начнет давить и торопить. Также нужно проверить информацию: связаться с родственником напрямую и позвонить в банк по номеру с официального сайта или на обороте карты. Ни при каких условиях не сообщать по телефону коды из СМС, данные карты, паспорт и не переходить по присланным ссылкам. Далее сохранить номер, сделать скриншоты переписки и обратиться в полицию и к оператору связи с жалобой на мошеннический звонок.
"Пожалуйста, расскажите о новой схеме родителям, бабушкам и дедушкам, коллегам старшего возраста: именно они чаще всего становятся мишенью таких звонков. Если вы или ваши близкие столкнулись с подобной ситуацией в Москве, напишите мне в интернет-приемную: собранные обращения помогут добиваться дополнительных мер защиты и профилактики телефонного мошенничества", - заключила Акулова.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Роскомнадзоре рассказали о новой схеме обмана россиян в мессенджерах
12 августа 2025, 04:29
 
ОбществоМоскваСветлана АкуловаМосковская городская дума
 
 
