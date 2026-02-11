Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

Она подчеркнула, что при таком звонке необходимо спокойно прекратить разговор: сказать, что перезвоните в банк сами, и положить трубку - честный сотрудник это поймет, мошенник начнет давить и торопить. Также нужно проверить информацию: связаться с родственником напрямую и позвонить в банк по номеру с официального сайта или на обороте карты. Ни при каких условиях не сообщать по телефону коды из СМС, данные карты, паспорт и не переходить по присланным ссылкам. Далее сохранить номер, сделать скриншоты переписки и обратиться в полицию и к оператору связи с жалобой на мошеннический звонок.