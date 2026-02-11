Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему вымогания денег и теперь под видом банковских сотрудников просят погасить "долги родственников", сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
"Мошенники снова адаптируются к повестке и чувствам людей: теперь под видом банковских сотрудников выманивают деньги, давя на ответственность за "долги родственников". Суть новой схемы в том, что злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банка и сообщают о "задолженности" сына, дочери, родителей или других близких, называя реальные персональные данные и родственные связи. Дальше просят "помочь погасить долг", присылают ссылку или реквизиты и торопят с переводом, пугая ростом штрафов и испорченной кредитной историей", - рассказала Акулова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что, если человек сомневается, мошенники включают давление, говоря, что родственники должны помогать, переходят на угрозы суда и передачи дела в следующую инстанцию.
"Как депутат Мосгордумы, считаю приоритетом защиту жителей от подобных схем и добиваюсь усиления информационной работы с горожанами, особенно с пожилыми москвичами и получателями соцвыплат. Прошу вас, друзья, не верьте ни одному звонку, во время которого вам говорят о "долгах родственников", каким бы правдоподобным он ни казался, и всегда сначала перезванивайте близким по знакомому номеру, а долги и кредиты проверяйте только через официальный банк или "Госуслуги", - уточнила Акулова.
Она подчеркнула, что при таком звонке необходимо спокойно прекратить разговор: сказать, что перезвоните в банк сами, и положить трубку - честный сотрудник это поймет, мошенник начнет давить и торопить. Также нужно проверить информацию: связаться с родственником напрямую и позвонить в банк по номеру с официального сайта или на обороте карты. Ни при каких условиях не сообщать по телефону коды из СМС, данные карты, паспорт и не переходить по присланным ссылкам. Далее сохранить номер, сделать скриншоты переписки и обратиться в полицию и к оператору связи с жалобой на мошеннический звонок.
"Пожалуйста, расскажите о новой схеме родителям, бабушкам и дедушкам, коллегам старшего возраста: именно они чаще всего становятся мишенью таких звонков. Если вы или ваши близкие столкнулись с подобной ситуацией в Москве, напишите мне в интернет-приемную: собранные обращения помогут добиваться дополнительных мер защиты и профилактики телефонного мошенничества", - заключила Акулова.
