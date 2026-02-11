Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО
10:20 11.02.2026
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО
Задержаны участники подмосковной банды, обманувшей страховые компании на сумму более 30 миллионов рублей на аферах с полисами КАСКО
В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО

Электронный страховой полис. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Задержаны участники подмосковной банды, обманувшей страховые компании на сумму более 30 миллионов рублей на аферах с полисами КАСКО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Криминальная схема мошенничества в сфере страхования, реализованная группировкой, состоявшей из восьми соучастников, была пресечена моими коллегами в Подмосковье. Полицейские установили, что сообщники переправляли автомобили из-за рубежа, регистрировали их на номинальных собственников и приобретали страховые полисы, а затем совершали ДТП. После этого от имени фиктивных владельцев они обращались в страховые компании для получения выплат по договорам КАСКО. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превышает 30 миллионов рублей", - написала Волк в канале на платформе Max.
Она отметила, что сотрудники полиции задержали предполагаемых организаторов и активных участников противоправной деятельности, в ходе обысков изъяты средства связи, документы, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
"Следователем Следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 159.5 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств произошедшего", - добавила она.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Госдума приняла в I чтении новый пакет мер по защите россиян от мошенников
Происшествия
 
 
