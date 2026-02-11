В Подмосковье раскрыли схему мошенничества с полисами КАСКО

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Задержаны участники подмосковной банды, обманувшей страховые компании на сумму более 30 миллионов рублей на аферах с полисами КАСКО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что сотрудники полиции задержали предполагаемых организаторов и активных участников противоправной деятельности, в ходе обысков изъяты средства связи, документы, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.