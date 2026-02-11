Суд закрыл рассмотрение жалоб на изъятие имущества Тимура Иванова

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл рассмотрение представления прокуратуры и жалоб сторон на решение по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.