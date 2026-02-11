Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл рассмотрение жалоб на изъятие имущества Тимура Иванова - РИА Новости, 11.02.2026
Суд закрыл рассмотрение жалоб на изъятие имущества Тимура Иванова
Суд закрыл рассмотрение жалоб на изъятие имущества Тимура Иванова - РИА Новости, 11.02.2026
Суд закрыл рассмотрение жалоб на изъятие имущества Тимура Иванова
Мосгорсуд закрыл рассмотрение представления прокуратуры и жалоб сторон на решение по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия, москва, тимур иванов, светлана захарова, bentley motors, bentley continental gt speed
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Светлана Захарова, Bentley Motors, Bentley Continental GT Speed
Суд закрыл рассмотрение жалоб на изъятие имущества Тимура Иванова

Мосгорсуд закрыл рассмотрение иска об изъятии имущества Тимура Иванова

Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл рассмотрение представления прокуратуры и жалоб сторон на решение по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Гособвинитель попросил провести заседание в закрытом режиме, хотя в первой инстанции иск рассматривался с участием слушателей и прессы.
"Удовлетворить ходатайство, провести заседание в закрытом режиме, прошу покинуть зал лиц, не являющихся участниками процесса", - огласила председательствующая судья.
Пресненский суд Москвы 5 декабря изъял имущество, указанное в иске прокуратуры, исключив из списка лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой. Стоимость изъятого превышает 1,2 миллиарда рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Суд изъял имущество экс-чиновника на сумму почти в три миллиарда рублей
18 декабря 2025, 23:17
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановСветлана ЗахароваBentley MotorsBentley Continental GT Speed
 
 
