Суд закрыл рассмотрение жалоб на изъятие имущества Тимура Иванова
Суд закрыл рассмотрение жалоб на изъятие имущества Тимура Иванова - РИА Новости, 11.02.2026
Суд закрыл рассмотрение жалоб на изъятие имущества Тимура Иванова
Мосгорсуд закрыл рассмотрение представления прокуратуры и жалоб сторон на решение по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его... РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл рассмотрение представления прокуратуры и жалоб сторон на решение по иску об изъятии имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких стоимостью более 1,2 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Гособвинитель попросил провести заседание в закрытом режиме, хотя в первой инстанции иск рассматривался с участием слушателей и прессы.
"Удовлетворить ходатайство, провести заседание в закрытом режиме, прошу покинуть зал лиц, не являющихся участниками процесса", - огласила председательствующая судья.
Пресненский суд Москвы
5 декабря изъял имущество, указанное в иске прокуратуры, исключив из списка лишь Bent
ley бывший жены Иванова Светланы Захаровой
. Стоимость изъятого превышает 1,2 миллиарда рублей.