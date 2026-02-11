Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии отложили рассмотрение апелляции по запрету на въезд Киркорову - РИА Новости, 11.02.2026
17:43 11.02.2026
В Молдавии отложили рассмотрение апелляции по запрету на въезд Киркорову
Высшая судебная палата Молдавии отложила на неопределенный срок рассмотрение апелляции по делу о запрете на въезд в страну для российского эстрадного... РИА Новости, 11.02.2026
молдавия, россия, кишинев, филипп киркоров, дорин речан, майя санду
Молдавия, Россия, Кишинев, Филипп Киркоров, Дорин Речан, Майя Санду
В Молдавии отложили рассмотрение апелляции по запрету на въезд Киркорову

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Филипп Киркоров. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии отложила на неопределенный срок рассмотрение апелляции по делу о запрете на въезд в страну для российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, сообщила пресс-служба ВСП.
Районный суд Кишинева 3 июня 2024 года отменил Киркорову запрет на въезд в Молдавию. Пограничная полиция оспорила это решение, Апелляционная палата Кишинева в ноябре того же года отменила снятие запрета на въезд для артиста. Адвокаты певца обратились в Высшую судебную палату.
"Рассмотрение кассационной жалобы отложено на неопределенный срок", - сообщается на сайте Высшей судебной палаты. В суде не уточнили, когда именно возобновится рассмотрение жалобы.
В апреле 2023 года тогдашний премьер Молдавии Дорин Речан заявлял, что у властей есть довольно длинный неопубликованный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в республику. Среди них есть и деятели культуры, в том числе певец Филипп Киркоров.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию
МолдавияРоссияКишиневФилипп КиркоровДорин РечанМайя Санду
 
 
