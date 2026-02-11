В Молдавии отложили рассмотрение апелляции по запрету на въезд Киркорову

КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии отложила на неопределенный срок рассмотрение апелляции по делу о запрете на въезд в страну для российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, сообщила пресс-служба ВСП.