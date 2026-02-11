Экс-глава Гагаузии обвинила Молдавию в создании иллюзий безопасности

КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Молдавские власти продолжают создавать жителям республики страны иллюзию безопасности по крылом НАТО, хотя по конституции республика является нейтральным государством, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

"Лидеры ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) продолжают кормить нас иллюзиями… Власти внушают, что безопасность Молдовы обеспечат НАТО или Румыния . Это либо опасная слепота, либо сознательная авантюра, которая ставит под угрозу жизни людей. Лидеры ПДС игнорируют очевидное: у нас уже есть надежная защита и она прописана в конституции, в которой черным по белому сказано: мы – нейтральное государство", - заявила Влах в сообщении, опубликованном в ее блоге

По ее словам, события последних месяцев показали, что руководство Молдавии заняло абсолютно ошибочную позицию, а сделанная ставка на НАТО оказалась ложной.

"Очевидное ухудшение отношений между США и странами — членами Европейского союза заметно ослабило возможности НАТО… А тот факт, что Европейский союз взял ускоренный курс на милитаризацию и на первый план вновь вышли дискуссии о возможном создании армии ЕС , еще раз подтверждает: ряд европейских лидеров считают будущее НАТО весьма неопределенным", - отметила Влах.

Политик обратила внимание на то, что в публичном пространстве появился новый тезис: в случае необходимости Молдавия сможет воспользоваться защитой Румынии. "При этом игнорируется тот факт, что Румыния является членом НАТО и ЕС, а ее действия, в том числе на международной арене, должны согласовываться с этими организациями", - напомнила она.

Влах призвала руководство страны проявить политическую зрелость и правильно позиционировать страну в новых геополитических реалиях. "Срочно начните необходимые шаги для международного признания нейтрального статуса Республики Молдова. А если у вас есть сомнения в том, что это единственно правильный путь, спросите народ, проведите референдум, и вы увидите, чего на самом деле хотят граждане Республики Молдова", - пояснила политик.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.