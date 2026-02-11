Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Гагаузии обвинила Молдавию в создании иллюзий безопасности
17:42 11.02.2026
Экс-глава Гагаузии обвинила Молдавию в создании иллюзий безопасности
Экс-глава Гагаузии обвинила Молдавию в создании иллюзий безопасности - РИА Новости, 11.02.2026
Экс-глава Гагаузии обвинила Молдавию в создании иллюзий безопасности
Молдавские власти продолжают создавать жителям республики страны иллюзию безопасности по крылом НАТО, хотя по конституции республика является нейтральным... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
ирина влах
майя санду
нато
евросоюз
молдавия
румыния
гагаузия
в мире, молдавия, румыния, гагаузия, ирина влах, майя санду, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду, НАТО, Евросоюз
Экс-глава Гагаузии обвинила Молдавию в создании иллюзий безопасности

Влах обвинила Молдавию в создании иллюзии безопасности под крылом НАТО

Ирина Влах
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Молдавские власти продолжают создавать жителям республики страны иллюзию безопасности по крылом НАТО, хотя по конституции республика является нейтральным государством, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Лидеры ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) продолжают кормить нас иллюзиями… Власти внушают, что безопасность Молдовы обеспечат НАТО или Румыния. Это либо опасная слепота, либо сознательная авантюра, которая ставит под угрозу жизни людей. Лидеры ПДС игнорируют очевидное: у нас уже есть надежная защита и она прописана в конституции, в которой черным по белому сказано: мы – нейтральное государство", - заявила Влах в сообщении, опубликованном в ее блоге.
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт
3 февраля, 18:51
Запад перестал давать Молдавии геополитическую скидку, считает эксперт
3 февраля, 18:51
По ее словам, события последних месяцев показали, что руководство Молдавии заняло абсолютно ошибочную позицию, а сделанная ставка на НАТО оказалась ложной.
"Очевидное ухудшение отношений между США и странами — членами Европейского союза заметно ослабило возможности НАТО… А тот факт, что Европейский союз взял ускоренный курс на милитаризацию и на первый план вновь вышли дискуссии о возможном создании армии ЕС, еще раз подтверждает: ряд европейских лидеров считают будущее НАТО весьма неопределенным", - отметила Влах.
Политик обратила внимание на то, что в публичном пространстве появился новый тезис: в случае необходимости Молдавия сможет воспользоваться защитой Румынии. "При этом игнорируется тот факт, что Румыния является членом НАТО и ЕС, а ее действия, в том числе на международной арене, должны согласовываться с этими организациями", - напомнила она.
Влах призвала руководство страны проявить политическую зрелость и правильно позиционировать страну в новых геополитических реалиях. "Срочно начните необходимые шаги для международного признания нейтрального статуса Республики Молдова. А если у вас есть сомнения в том, что это единственно правильный путь, спросите народ, проведите референдум, и вы увидите, чего на самом деле хотят граждане Республики Молдова", - пояснила политик.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Молдавские власти ставят цель уничтожить автономию Гагаузии, заявил Влах
21 января, 10:21
 
В миреМолдавияРумынияГагаузияИрина ВлахМайя СандуНАТОЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала