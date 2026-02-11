Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе

Архиепископа Петра в Молдавии заблокировали в сельском храме

КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Глава Унгенской и Ниспоренской епархии архиепископ Петр находится внутри храма Деренеу с закрытыми дверями, в то время как снаружи стянут кордон полиции, сообщил РИА Новости представитель епархии.

Накануне Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии приняла решение о том, что право собственности на храм принадлежит религиозной общине Бессарабской митрополии Румынской православной церкви , несмотря на то что храм относится к Молдавской православной церкви.

"Архиерей остался внутри храма. Он будет молиться, чтобы это беззаконие поскорее прекратилось, сейчас снаружи прибыли ещё полицейские, кордон укреплён", – сказал собеседник агентства.

О происходящем также сообщается на странице Унгенской и Ниспоренской епархии в Facebook *, где верующих просят молиться за архиепископа и прихожан, находящихся у храма. Ранее Главное управление полиции МВД Молдавии информировало о задержании шести человек, включая главу села Деренеу и адвоката настоятеля, в связи с инцидентом у этой церкви, когда группа верующих прорвала полицейский кордон и прошла внутрь храма.

Во вторник вечером жители села прорвали полицейское оцепление и вошли в местный храм Успения Богородицы, где смогли провести богослужение.

Группа прихожан вместе с епископом Петром 8 февраля не смогла попасть в православный храм конца 18-го века в молдавском селе Деренеу, их не пропустили сотрудники полиции. В результате литургию отслужили во дворе церкви. Храм был заблокирован 31 января изнутри настоятелем Александру Попа вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми, которые таким образом пытались не допустить передачи церкви Бессарабской митрополии. Местные власти установили у входа в храм полицейский кордон.