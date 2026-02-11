Рейтинг@Mail.ru
Архиепископа Петра в Молдавии заблокировали в сельском храме
00:02 11.02.2026 (обновлено: 00:03 11.02.2026)
Архиепископа Петра в Молдавии заблокировали в сельском храме
Архиепископа Петра в Молдавии заблокировали в сельском храме
Архиепископа Петра в Молдавии заблокировали в сельском храме
Глава Унгенской и Ниспоренской епархии архиепископ Петр находится внутри храма Деренеу с закрытыми дверями, в то время как снаружи стянут кордон полиции
в мире
Архиепископа Петра в Молдавии заблокировали в сельском храме

Полиция заблокировала архиепископа Петра в сельском храме в Молдавии

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 фев – РИА Новости. Глава Унгенской и Ниспоренской епархии архиепископ Петр находится внутри храма Деренеу с закрытыми дверями, в то время как снаружи стянут кордон полиции, сообщил РИА Новости представитель епархии.
Накануне Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии приняла решение о том, что право собственности на храм принадлежит религиозной общине Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, несмотря на то что храм относится к Молдавской православной церкви.
"Архиерей остался внутри храма. Он будет молиться, чтобы это беззаконие поскорее прекратилось, сейчас снаружи прибыли ещё полицейские, кордон укреплён", – сказал собеседник агентства.
О происходящем также сообщается на странице Унгенской и Ниспоренской епархии в Facebook*, где верующих просят молиться за архиепископа и прихожан, находящихся у храма. Ранее Главное управление полиции МВД Молдавии информировало о задержании шести человек, включая главу села Деренеу и адвоката настоятеля, в связи с инцидентом у этой церкви, когда группа верующих прорвала полицейский кордон и прошла внутрь храма.
Во вторник вечером жители села прорвали полицейское оцепление и вошли в местный храм Успения Богородицы, где смогли провести богослужение.
Группа прихожан вместе с епископом Петром 8 февраля не смогла попасть в православный храм конца 18-го века в молдавском селе Деренеу, их не пропустили сотрудники полиции. В результате литургию отслужили во дворе церкви. Храм был заблокирован 31 января изнутри настоятелем Александру Попа вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми, которые таким образом пытались не допустить передачи церкви Бессарабской митрополии. Местные власти установили у входа в храм полицейский кордон.
Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10–20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Политолог рассказал об усилении давления на Молдавскую православную церковь
9 февраля, 14:01
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
