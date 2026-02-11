Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол, заявили в оппозиции - РИА Новости, 11.02.2026
22:48 11.02.2026
Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол, заявили в оппозиции
Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол, заявили в оппозиции - РИА Новости, 11.02.2026
Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол, заявили в оппозиции
Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол и запугивают граждан при помощи полиции, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
молдавия
русская православная церковь
румынская православная церковь
в мире, молдавия, русская православная церковь, румынская православная церковь
В мире, Молдавия, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол, заявили в оппозиции

РИА Новости: депутат Цырдя обвинил власти Молдавии в попытке расколоть церковь

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол и запугивают граждан при помощи полиции, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.
Во вторник полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.
«
"У нас запущен украинский сценарий, когда людей выбивают из церкви, церковь пытаются захватить и расколоть. Этот беспредел произошел из-за того, что власти продолжают подыгрывать Бессарабской митрополии, используя даже полицию, чтобы запугать граждан", - заявил Цырдя.
По его словам, в этой ситуации виновата правящая партия "Действие и солидарность", поскольку их министр культуры в 2019 году отдал церковь в Деренеу в аренду Бессарабской митрополии на 50 лет, несмотря на то, что аналогичный контракт уже существовал с Молдавской митрополией, не попытавшись узнать мнение местных прихожан.
"Власти пытаются стравить людей, они даже в церкви сейчас видят гибридную угрозу - это уже похоже на манию. Все начиналось с преследования оппозиции, а теперь властям не угодили даже церковные прихожане, которые готовы отстаивать свой выбор веры", - подчеркнул депутат.
Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10–20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.️
В миреМолдавияРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
