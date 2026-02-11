Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно провоцируют церковный раскол и запугивают граждан при помощи полиции, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя.

Во вторник полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви , и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.

« "У нас запущен украинский сценарий, когда людей выбивают из церкви, церковь пытаются захватить и расколоть. Этот беспредел произошел из-за того, что власти продолжают подыгрывать Бессарабской митрополии, используя даже полицию, чтобы запугать граждан", - заявил Цырдя.

По его словам, в этой ситуации виновата правящая партия "Действие и солидарность", поскольку их министр культуры в 2019 году отдал церковь в Деренеу в аренду Бессарабской митрополии на 50 лет, несмотря на то, что аналогичный контракт уже существовал с Молдавской митрополией, не попытавшись узнать мнение местных прихожан.

"Власти пытаются стравить людей, они даже в церкви сейчас видят гибридную угрозу - это уже похоже на манию. Все начиналось с преследования оппозиции, а теперь властям не угодили даже церковные прихожане, которые готовы отстаивать свой выбор веры", - подчеркнул депутат.