КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Политика лояльности антироссийской линии Запада дорого обошлась Молдавии, она противоречит национальным интересам республики, заявил экс-депутат молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ , а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. Он отметил, что Молдавия до выхода из Содружества должна будет погасить накопленный долг по взносам, который составляет около 100 тысяч евро.

"Назло папе с мамой отморожу уши!" — именно так выглядит позиция главы МИД Молдовы Попшоя, который готов заплатить 100 тысяч евро и вывести страну из СНГ, лишь бы продемонстрировать лояльность антироссийской линии.

Политика показного упрямства и внешнего диктата уже дорого обошлась Молдове", - написал Боля в своем Telegram-канале

По его словам, по этой же логике республика отказалась от дешевых энергоресурсов, утратила традиционные рынки сбыта для отечественных производителей, закрыла Российский центр науки и культуры.

"ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) по указке брюссельских кураторов последовательно усиливает русофобскую риторику. Разрыв соглашений со странами СНГ напрямую противоречит национальным интересам Молдовы. Также как и антироссийские санкции, ограничение трансляции российских телеканалов, давление на местные СМИ за контент на русском языке. Сюда же относится искажение исторической правды о Великой Отечественной войне и попытки героизации нацистских преступников", - подчеркнул политик.

Боля отметил, что под лозунгами "европейского пути" ПДС проводит антинародную политику: зачищает информационное и политическое пространство от альтернативных точек зрения, уничтожает инакомыслие, фактически отказывается от собственных граждан, оказавшихся на территории стран СНГ.