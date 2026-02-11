Рейтинг@Mail.ru
Политика лояльности Западу дорого обошлась Молдавии, считает экс-депутат - РИА Новости, 11.02.2026
17:51 11.02.2026
Политика лояльности Западу дорого обошлась Молдавии, считает экс-депутат
Политика лояльности Западу дорого обошлась Молдавии, считает экс-депутат - РИА Новости, 11.02.2026
Политика лояльности Западу дорого обошлась Молдавии, считает экс-депутат
Политика лояльности антироссийской линии Запада дорого обошлась Молдавии, она противоречит национальным интересам республики, заявил экс-депутат молдавского... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
молдавия
василий боля
михай попшой
игорь додон
снг
содружество
молдавия
в мире, молдавия, василий боля, михай попшой, игорь додон, снг, содружество
В мире, Молдавия, Василий Боля, Михай Попшой, Игорь Додон, СНГ, Содружество
Политика лояльности Западу дорого обошлась Молдавии, считает экс-депутат

Боля: политика лояльности антироссийскому курсу Западу дорого обошлась Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Политика лояльности антироссийской линии Запада дорого обошлась Молдавии, она противоречит национальным интересам республики, заявил экс-депутат молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. Он отметил, что Молдавия до выхода из Содружества должна будет погасить накопленный долг по взносам, который составляет около 100 тысяч евро.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Бывший вице-премьер Молдавии обвинил Санду в разжигании ненависти
Вчера, 17:45
"Назло папе с мамой отморожу уши!" — именно так выглядит позиция главы МИД Молдовы Попшоя, который готов заплатить 100 тысяч евро и вывести страну из СНГ, лишь бы продемонстрировать лояльность антироссийской линии.
Политика показного упрямства и внешнего диктата уже дорого обошлась Молдове", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, по этой же логике республика отказалась от дешевых энергоресурсов, утратила традиционные рынки сбыта для отечественных производителей, закрыла Российский центр науки и культуры.
"ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) по указке брюссельских кураторов последовательно усиливает русофобскую риторику. Разрыв соглашений со странами СНГ напрямую противоречит национальным интересам Молдовы. Также как и антироссийские санкции, ограничение трансляции российских телеканалов, давление на местные СМИ за контент на русском языке. Сюда же относится искажение исторической правды о Великой Отечественной войне и попытки героизации нацистских преступников", - подчеркнул политик.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Власти Молдавии сжигают мосты с СНГ, заявила Таубер
20 января, 10:02
Боля отметил, что под лозунгами "европейского пути" ПДС проводит антинародную политику: зачищает информационное и политическое пространство от альтернативных точек зрения, уничтожает инакомыслие, фактически отказывается от собственных граждан, оказавшихся на территории стран СНГ.
Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон ранее заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Экс-глава Гагаузии обвинила Молдавию в создании иллюзий безопасности
Вчера, 17:42
 
В миреМолдавияВасилий БоляМихай ПопшойИгорь ДодонСНГСодружество
 
 
