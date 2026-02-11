В молдавской оппозиции прокомментировали конфликт вокруг храма в Деренеу

КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Конфликт вокруг православного храма в селе Деренеу Каларашского района Молдавии является сознательным давлением властей на церковь, заявила РИА Новости депутат от оппозиционной партии коммунистов Диана Караман.

Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Конфликт вокруг храма в Деренеу продолжается уже несколько недель на фоне спора между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви , и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви о принадлежности храма.

"То, что происходит в Деренеу, это сознательное давление на церковь и на людей. Государство не имеет права ставить церковь под полицейский контроль. Если сегодня силовики стоят у алтаря, завтра они будут стоять у дверей любого, кто осмелится не согласиться. С такими методами власть утрачивает моральное право говорить о демократии и свободе", - сказала Караман.

По ее словам, несколько дней храм стоит в полицейском оцеплении и верующих не пускают внутрь. "Епископ на коленях перед закрытыми дверями и щитами полиции — это уже не просто кадр, это приговор тем, кто отдавал приказы. Вчера люди прорвали кордон. Не ради конфликта. Ради права зайти в свой храм. И вместо того чтобы остановить эскалацию, власть отправляет спецподразделение и начинает задержания: мэра, адвоката митрополии, еще несколько человек. Это позорная демонстративная силовая акция. Это попытка запугать общину и показать, кто "хозяин", - отметила депутат.

Караман заявила, что требует немедленного освобождения всех задержанных. "Требую официального разъяснения правовых оснований для многодневного оцепления храма и применения спецподразделения. И требую персональной ответственности должностных лиц, которые приняли это решение", - подчеркнула политик.

Причиной конфликта стало решение Высшей судебной палаты о передаче храма, который исторически относится к Молдавской митрополии (структура Русской православной церкви), общине Бессарабской митрополии, входящей в состав Румынской православной церкви, что сделано против воли значительной части жителей села. По словам местных жителей, они видят в происходящем игнорирование мнения общины и заявляют, что намерены продолжить дежурства у церкви до тех пор, пока, по их выражению, "храм не перестанет быть объектом давления".