Рейтинг@Mail.ru
В молдавской оппозиции прокомментировали конфликт вокруг храма в Деренеу - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/moldavija-2073600885.html
В молдавской оппозиции прокомментировали конфликт вокруг храма в Деренеу
В молдавской оппозиции прокомментировали конфликт вокруг храма в Деренеу - РИА Новости, 11.02.2026
В молдавской оппозиции прокомментировали конфликт вокруг храма в Деренеу
Конфликт вокруг православного храма в селе Деренеу Каларашского района Молдавии является сознательным давлением властей на церковь, заявила РИА Новости депутат... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:11:00+03:00
2026-02-11T11:11:00+03:00
в мире
молдавия
русская православная церковь
румынская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072117594_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_2989c59f8831ed057a20759d7bd7bb5e.jpg
https://ria.ru/20250924/markell-2044159063.html
https://ria.ru/20260201/dodon-2071571000.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072117594_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c24fd8f7ae8a99a1869531ca0cb390eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, русская православная церковь, румынская православная церковь
В мире, Молдавия, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
В молдавской оппозиции прокомментировали конфликт вокруг храма в Деренеу

Депутат Караман назвала конфликт вокруг храма в Деренеу сознательным давлением

© Фото : Moldova OrtodoxăПолиция у церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Деренеу Каларашского района
Полиция у церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Moldova Ortodoxă
Полиция у церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Деренеу Каларашского района
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Конфликт вокруг православного храма в селе Деренеу Каларашского района Молдавии является сознательным давлением властей на церковь, заявила РИА Новости депутат от оппозиционной партии коммунистов Диана Караман.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Конфликт вокруг храма в Деренеу продолжается уже несколько недель на фоне спора между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви о принадлежности храма.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Архиепископ Маркелл выступил в ООН в защиту Молдавской православной церкви
24 сентября 2025, 23:19
"То, что происходит в Деренеу, это сознательное давление на церковь и на людей. Государство не имеет права ставить церковь под полицейский контроль. Если сегодня силовики стоят у алтаря, завтра они будут стоять у дверей любого, кто осмелится не согласиться. С такими методами власть утрачивает моральное право говорить о демократии и свободе", - сказала Караман.
По ее словам, несколько дней храм стоит в полицейском оцеплении и верующих не пускают внутрь. "Епископ на коленях перед закрытыми дверями и щитами полиции — это уже не просто кадр, это приговор тем, кто отдавал приказы. Вчера люди прорвали кордон. Не ради конфликта. Ради права зайти в свой храм. И вместо того чтобы остановить эскалацию, власть отправляет спецподразделение и начинает задержания: мэра, адвоката митрополии, еще несколько человек. Это позорная демонстративная силовая акция. Это попытка запугать общину и показать, кто "хозяин", - отметила депутат.
Караман заявила, что требует немедленного освобождения всех задержанных. "Требую официального разъяснения правовых оснований для многодневного оцепления храма и применения спецподразделения. И требую персональной ответственности должностных лиц, которые приняли это решение", - подчеркнула политик.
Причиной конфликта стало решение Высшей судебной палаты о передаче храма, который исторически относится к Молдавской митрополии (структура Русской православной церкви), общине Бессарабской митрополии, входящей в состав Румынской православной церкви, что сделано против воли значительной части жителей села. По словам местных жителей, они видят в происходящем игнорирование мнения общины и заявляют, что намерены продолжить дежурства у церкви до тех пор, пока, по их выражению, "храм не перестанет быть объектом давления".
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Додон заявил о неизменности единства Молдавии и РПЦ
1 февраля, 17:28
 
В миреМолдавияРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала