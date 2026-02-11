Замглавы Минфина назвал критерий возврата иностранного бизнеса в Россию

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Желающие вернуться на рынок РФ зарубежные компании не должны быть замечены в финансировании ВСУ или иных украинских формирований, также эти компании не должны были при уходе бросать активы "на произвол судьбы", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Самый главный базовый критерий, что должны быть, ну, собственно, о чем президент говорил, эти компании, которые возвращаются, не должны были быть замечены в финансировании ВСУ или иных украинских формирований", - пояснил Моисеев в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

"Они не должны были здесь, уходя, бросить просто на произвол судьбы активы, которые у них были, то есть должны были цивилизованно уйти. И ряд таких вполне очевидных, мне кажется, всем понятных критериев", - добавил он.

Нормативная база для возврата иностранцев на рынок РФ есть, и президент РФ Владимир Путин поручил ее облегчить для добросовестных компаний, сообщил Моисеев