Замглавы Минфина назвал критерий возврата иностранного бизнеса в Россию - РИА Новости, 11.02.2026
13:09 11.02.2026
Замглавы Минфина назвал критерий возврата иностранного бизнеса в Россию
Желающие вернуться на рынок РФ зарубежные компании не должны быть замечены в финансировании ВСУ или иных украинских формирований, также эти компании не должны... РИА Новости, 11.02.2026
экономика
россия
владимир путин
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
денис мантуров
россия
экономика, россия, владимир путин, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии), денис мантуров
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России), Денис Мантуров
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Желающие вернуться на рынок РФ зарубежные компании не должны быть замечены в финансировании ВСУ или иных украинских формирований, также эти компании не должны были при уходе бросать активы "на произвол судьбы", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Самый главный базовый критерий, что должны быть, ну, собственно, о чем президент говорил, эти компании, которые возвращаются, не должны были быть замечены в финансировании ВСУ или иных украинских формирований", - пояснил Моисеев в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин продлил согласование россиянами покупок долей в иностранных компаниях
8 декабря 2025, 21:45
"Они не должны были здесь, уходя, бросить просто на произвол судьбы активы, которые у них были, то есть должны были цивилизованно уйти. И ряд таких вполне очевидных, мне кажется, всем понятных критериев", - добавил он.
Нормативная база для возврата иностранцев на рынок РФ есть, и президент РФ Владимир Путин поручил ее облегчить для добросовестных компаний, сообщил Моисеев.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Мишустин рассказал о росте числа регистраций товарных знаков в России
27 января, 15:05
 
