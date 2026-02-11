Рейтинг@Mail.ru
"Шереметьево" подготовит модели развития для "Домодедово"
11.02.2026
"Шереметьево" подготовит модели развития для "Домодедово"
"Шереметьево" подготовит модели развития для "Домодедово"
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России ждет от "Шереметьево" программу оздоровления и модель развития "Домодедово", будут подготовлены оптимистичная и пессимистичная модели, сообщил журналистам генеральный директор "Шереметьево" Михаил Василенко.
"Сейчас правительство от нас требует программу оздоровления и модель развития. Модель развития будет создана оптимистичная и пессимистичная", - сказал Василенко.
Он уточнил, что при пессимистичном сценарии будет учитываться снижение пассажиропотока или сохранение его на прежнем уровне.
Ранее на этой неделе дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово". Василенко заявлял, что аэропорт является разрозненным активом с убытками около 10 миллиардов рублей в год и долговой нагрузкой 75 миллиардов рублей.
Ядров рассказал об опыте Шереметьево в планах по развитию Домодедово
9 февраля, 13:54
9 февраля, 13:54
 
