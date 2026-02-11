"Шереметьево" подготовит модели развития для "Домодедово"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России ждет от "Шереметьево" программу оздоровления и модель развития "Домодедово", будут подготовлены оптимистичная и пессимистичная модели, сообщил журналистам генеральный директор "Шереметьево" Михаил Василенко.

"Сейчас правительство от нас требует программу оздоровления и модель развития. Модель развития будет создана оптимистичная и пессимистичная", - сказал Василенко.

Он уточнил, что при пессимистичном сценарии будет учитываться снижение пассажиропотока или сохранение его на прежнем уровне.